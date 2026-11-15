മദ്യലഹരിയിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനോട് കൊടും ക്രൂരത; ഒരു വയസുകാരിയെ തറയിലടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്
മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി, കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചുവാങ്ങി നിലത്തടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. പിതാവായ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
Published : November 15, 2026 at 2:59 PM IST
ആലപ്പുഴ: മദ്യലഹരിയിൽ ഒരു വയസുകാരിയെ തറയിലടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്. അസം സ്വദേശികളായ പരിതോഷ് മൊണ്ടേലിൻ്റെയും ഭാര്യ റോണ്ട് വാലിയുടെയും മകൾ ദീപികയാണ് പിതാവിൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പരിതോഷ് മൊണ്ടേലിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഭാര്യയുടെ മടിയിലിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്ന പിതാവ് തറയിലടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര മാങ്കാംകുഴിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് കുട്ടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ മാതാപിതാക്കൾ മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ മർദനമേറ്റതിൻ്റെ പാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടർ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവ് പരിതോഷ് മൊണ്ടേൽ, ഭാര്യയുടെ മടിയിലിരുന്ന കുട്ടിയെ പിടിച്ചുവാങ്ങി തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തലയ്ക്കും ശരീരത്തിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറുടെ സംശയത്തെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയും അന്വേഷണവുമാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച് യഥാർഥ കാരണം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഒരു വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ കൊടും ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം നാടിനെ ഒന്നാകെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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