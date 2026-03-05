മദ്യലഹരിയില് തര്ക്കം; മകന്റെ മര്ദനത്തില് പിതാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക്, ചികിത്സയില് തുടരവേ മരണം
മകൻ്റെ മർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ പിതാവ് മരിച്ചു. മദ്യലഹരിയില് ഉണ്ടായ വാക്ക് തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണം. കഴിഞ്ഞ 23നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
Published : March 5, 2026 at 10:20 AM IST
പാലക്കാട്: ഷൊർണൂരിൽ മകൻ്റെ മർദനത്തില് തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ പിതാവ് മരിച്ചു. കൂനത്തറ സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് (63) മരിച്ചത്. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന മകൻ മനോജ് മരത്തടി കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 23ന് പുലർച്ചെ കൂനത്തറയിലെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മില് വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി. ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ മകന് മരത്തടി കൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ തലക്കടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നാട്ടുകാര് ആദ്യം വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിതാവിനെ മര്ദിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീട്ടില് നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട മനോജിനെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയും വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഇയാള് നിലവില് ഒറ്റപ്പാലം സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ്. പിതാവ് മരിച്ചതോടെ കൊലപാതകം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
Also Read:പന്തീരാങ്കാവ് ബൈപ്പാസിൽ കല്ലേറ്; കാറുകളുടെയും ലോറികളുടെ ചില്ലുകള് തകര്ന്നു, പ്രതികള്ക്കായി തെരച്ചില്