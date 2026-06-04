കണ്ണെത്താത്ത മലകളും, കൈകളിലൊതുങ്ങാത്ത ആകാശവും തേടി പോകാം... മകനൊപ്പം ലഡാക്കിലേക്കൊരു യാത്ര
ചുണ്ടേൽ സ്വദേശിയും വൈത്തിരിയിലെ വ്യാപാരിയുമായ അഷ്റഫ് ബാവയും മകൻ മിഷാലുമാണ് ബൈക്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.
Published : June 4, 2026 at 1:12 PM IST
വയനാട്: ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരോടും പുഞ്ചിരിച്ച്, കണ്ണെത്താത്ത മലകളും, കൈകളിലൊതുങ്ങാത്ത ആകാശവും തേടി പോകുന്ന യാത്രകൾ... ചിലർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രകള് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. മറ്റ് ചിലർക്കാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം യാത്രകള് ചെയ്യാനാണ് താൽപര്യം. അങ്ങനെ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛനും മകനും. വൈത്തിരിയിലെ വ്യാപാരിയായ അഷ്റഫ് ബാവയും മകൻ മിഷാലുമാണ് സാഹസിക യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചുണ്ടേൽ സ്വദേശിയും വൈത്തിരിയിലെ വ്യാപാരിയുമായ അഷ്റഫ് ബാവയും മകൻ മിഷാലുമാണ് ബൈക്കിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. താമരശേരി സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു അച്ഛനും മകനുമൊപ്പമാണ് രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായുള്ള യാത്ര. വ്യത്യസ്ത ഭൂമിശാസ്ത്രവും കാലാവസ്ഥയും സംസ്കാരങ്ങളും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ യാത്ര.
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ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യാപാരിയായ അഷ്റഫ്, വ്യാപാര തിരക്കുകള് മാറ്റിവെച്ചാണ് ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയത്. കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് സംഘം ലഡാക്കിലെത്തുക. പുതുതായി വാങ്ങിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ജിഎസ് 310 ബൈക്കിലാണ് യാത്ര. കൽപ്പറ്റ എംസിഎഫ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ വിജയിച്ച മിഷാലാണ് പിതാവിൻ്റെ യാത്രാസഹചാരി. പുതിയ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജീവിതശൈലികളും നേരിൽ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരമായാണ് ഇരുവരും ഈ യാത്രയെ കാണുന്നത്. മുൻപ് ചെറുദൂര യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഷ്റഫ് ബാവയുടെ ആദ്യ ദീർഘദൂര ബൈക്ക് യാത്രയാണിത്.
''കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ വഴി അവിടന്ന് കശ്മീർ, പിന്നെ ലഡാക്ക് എന്നാണ് പ്ലാൻ. ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ലഡാക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത്. മോൻ ഏതായാലും വലുതായി. അപ്പോ അവനെയും കൂട്ടാം എന്ന് കരുതി'' അഷ്റഫ് ബാവ പറയുന്നു.
യാത്രയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും രേഖപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. വൈത്തിരിയിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി. രാജൻ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വൈത്തിരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സാഹസികതയും കുടുംബബന്ധവും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന യാത്രയാണ് അഷ്റഫ് ബാവയുടെയും മകൻ മിഷാലിയുടെയും ലഡാക്ക് പര്യടനം. ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ പിന്നിട്ട് ഹിമാലയൻ പാതകളിലേക്കുള്ള ഈ യാത്ര ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.
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