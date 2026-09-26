ദുരിത പെയ്തിൽ മുങ്ങിയ ജീവനുകൾ; മഴക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടമായത് നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങൾ, നട്ടം തിരിഞ്ഞ് കർഷകർ
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കേളകം, കൊട്ടിയൂര്, കണിച്ചിയാര്, അയ്യംകുന്ന് മേഖലകളിലെ കര്ഷകരാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മഴക്കെടുതിയൽ നഷ്ടമായ വിളകൾക്ക് പോലും ഇവർക്ക് ഇതുവരെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
Published : September 26, 2026 at 5:24 PM IST
രഞ്ജിത് ബാബു ഇ.എം
കണ്ണൂർ: എല്ലാ വർഷവും കാലവർഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൊരു ആളലാണ്. പുറത്താണ് മഴ പെയ്യുന്നതെങ്കിലും അലയടിക്കുന്നത് ഇടനെഞ്ചിലാണ്. ഓരോ മഴയും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഉള്ളു മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവരുതെ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ്... മഹാ പ്രളയങ്ങൾ മാത്രമല്ല വർഷാ വർഷം വരുന്ന മഴകെടുതികളും കർഷകന് പേടിസ്വപ്നമാണ്.
ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാണ് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ വിത്തറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ശക്തമായ മഴയിൽ തങ്ങളുടെ വിളകളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരോ കൃഷിവകുപ്പോ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം.
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കേളകം, കൊട്ടിയൂര്, കണിച്ചിയാര്, അയ്യംകുന്ന് മേഖലകളിലെ കര്ഷകരാണ് മഴക്കെടുതിയില് കാര്ഷിക വിളകള്ക്ക് നേരിട്ട ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്നത്. ബാവലിപ്പുഴയുടെ ഗതിവിഗതികള് ഈ കുടിയേറ്റ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കര്ഷകരെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം.
2018 ലെയും 2019 ലെയും പ്രളയ ദുരന്തം ഈ മേഖലയെ ആകെ മാറ്റി മറിച്ചിരുന്നു. നെല്ലിയോടി മലയിലും ചപ്പമലയിലുമുണ്ടായ വന് ഉരുള്പൊട്ടലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും വീടുകളും കൃഷിഭൂമിയും ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ജീവിതോപാധികള് പൂര്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലര് കൃഷിയില് നിന്നും വിട്ട് നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ടായി.
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വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറിയ കര്ഷകര്ക്ക് അടുത്ത കാലത്തായി പറയാനുണ്ടായത് തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥകള് മാത്രമാണ്. കൃഷിയെന്ന തൊഴില് മേഖലയില് നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങാനുളള പ്രവണതയും വര്ധിച്ചു വരികയാണ്. കാലവര്ഷക്കാറ്റിനെ തുടര്ന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന റബ്ബര്, തെങ്ങ്, കവുങ്ങ് എന്നിവക്ക് ഇപ്പോള് വേനല്ക്കാലത്തെ കാറ്റും വരള്ച്ചയും പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
വരള്ച്ച മൂലം മലയോര മേഖലയില് നിന്നും എത്തുന്ന പച്ചക്കറികളിലും വന് ഇടിവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പകരം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുളള പച്ചക്കറികള് പ്രാദേശിക വിപണികള് പോലും കീഴടക്കുന്നു. വാഴ, ചേന, ചേമ്പ്, കപ്പ, പയര് തുടങ്ങിയവയുടെ കലവറയായിരുന്നു മലയോര മേഖലയിലെ ഈ പഞ്ചായത്തുകള് ഇന്ന് കൃഷിയോട് താത്പര്യം കാണിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള് എത്തി നില്ക്കുന്നത്.
2022 മുതലുളള കാലവര്ഷക്കെടുതിയിലും വേനല്ക്കാറ്റിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ച കര്ഷകര്ക്ക് ഇതുവരേയും സഹായം നല്കിയിട്ടില്ല. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തവര്ക്ക് പലിശപോലും അടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തിരുവിതാംകൂറില് നിന്നും കുടിയേറി വന്നവര് മികച്ച ഒരു കാര്ഷിക സംസ്ക്കാരം തന്നെ കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളില് വളര്ത്തിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനെല്ലാം തിരിച്ചടിയാണ്. അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുളളത്.
"കഴിഞ്ഞ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ കാർഷിക മേഖലക്ക് വന്ന നഷ്ടം എല്ലാവർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടന്ന് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്", എന്ന് കർഷകൻ ബിനോയ് പറഞ്ഞു.
ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനാല് കൃഷിയിടങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷത്തെ കാര്ഷിക നഷ്ടങ്ങള് അനുവദിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ്. പുതിയ സര്ക്കാര് വന്ന ശേഷം ചില നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തെ കാര്ഷിക നഷ്ടങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം നല്കാനുളള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് പുതിയ സര്ക്കാര് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നല്കണമെന്ന് കര്ഷക കോണ്ഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയ് വേളുപുഴക്കല് പറയുന്നു.
''കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് കഴി 120 ദിവസങ്ങളായി സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ആലക്കോട് കേളകം കൊട്ടിയൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ബാവലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുക്കി അനേകം കഋഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോയതെന്ന്,'' ജോയ് വേളുപുഴക്കല് പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവത്തിൽ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ് വളരെ ആത്മാർഥമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥം സന്ദർശിക്കുകയും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജോയ് പറഞ്ഞു.
മുന് സര്ക്കാര് നല്കാതിരുന്ന കുടിശ്ശിക കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി നല്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. കൃഷി നാശം സംഭവിക്കുന്ന മേഖലകളില് അതിനുളള പരിഹാരം നല്കാനുളള പദ്ധതികള് തയ്യാറാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് അനുകൂല നിലപാടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുളളതെന്ന് കര്ഷകര് പറയുന്നു.
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