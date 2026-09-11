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രാസവള വില വർധന പിൻവലിക്കണം: കർഷക കോൺഗ്രസ്; കോട്ടയത്ത് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച്‌

കർഷക കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും തുടർന്ന് ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത്

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കർഷക കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 6:10 PM IST

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കോട്ടയം: കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ രാസവള വിലവർധന പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷക കോൺഗ്രസ് കോട്ടയത്ത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച്‌ നടത്തി. കർഷകരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് രാസവളങ്ങളുടെ വില നിരന്തരം ഉയർത്തുന്നതെന്ന് കർഷക കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. കർഷക കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും തുടർന്ന് ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കർഷക കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്‌ (ETV Bharat)

കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം കെ. സി. ജോസഫ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന് യാതൊരു താൽപര്യവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങളേക്കാൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനികളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും കെ. സി. ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

കർഷകവിരുദ്ധ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് വിലവർധനയെന്ന് ആരോപണം

രാസവളങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉൽപാദനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി ഉയർത്തുകയാണെന്ന് കർഷക കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ വളങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വളങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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കേരളത്തിലെ മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെയും കെ. സി. ജോസഫ് വിമർശിച്ചു. പത്ത് വർഷം കേരളം ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും കർഷകരെ ദ്രോഹിച്ച നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചുമതലയേറ്റ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നെൽകർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യം

കർഷകർ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നും കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നയങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. രാസവള വിലവർധന പിൻവലിക്കുന്നതിനൊപ്പം കർഷകർക്ക് ഉൽപാദനച്ചെലവിനനുസരിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കർഷക കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് തോമസ് കുട്ടി മണക്കുന്നേൽ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോർജ് ജേക്കബ്, അനിൽ മലരിക്കൽ, ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്. ഗോപകുമാർ, റാഷിദ് ഈരാറ്റുപേട്ട, റോയി ജോൺ ഇടയത്തറ, സന്തോഷ് ചാന്നാനിക്കാട് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു.

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Last Updated : September 11, 2026 at 6:10 PM IST

TAGGED:

FERTILIZER PRICE HIKE
FARMERS CONGRESS KOTTEYAM
FARMERS PROTEST
KC JOSEPH
AGRICULTURAL ISSUES

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