കൃഷിപ്പണിക്കിടെ കർഷകന് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ടാപ്പിങ്ങിന് ശേഷം പത്തുമണി കഴിഞ്ഞാണ് സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ ചീനിക്ക് തടം വെട്ടുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അതിനിടയിലാണ് സൂര്യഘാതമേറ്റത്.

Shaji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 7:30 PM IST

കൊല്ലം: ജോലിക്കിടയിൽ കർഷകന് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു. പുനലൂർ കോട്ടവട്ടം സ്വദേശി ഷാജിക്കാണ് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. സ്വന്തം ഒരിടത്തിൽ ചീനിക്ക് തടവിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്‌തു കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദേഹത്ത് പൊള്ളൽ അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശരീരത്ത് ശക്തമായ ചൊറിച്ചിലും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ചെറിയ കുമിളകൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടത്.

തുടർന്ന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴാണ് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റതാണെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചത്. ഷാജിയുടെ നെഞ്ചിലും ശരീരത്തിൻ്റെ പിറകുവശം മുതുകത്തുമായാണ് പൊള്ളൽ ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി കൂടിയാണ് ഷാജി. ടാപ്പിങ്ങിന് ശേഷം പത്തുമണി കഴിഞ്ഞാണ് സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ ചീനിക്ക് തടം വെട്ടുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അതിനിടയിലാണ് സൂര്യഘാതമേറ്റത്. പുനലൂരിൽ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ 11മണിക്ക് ശേഷം വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത യുടെ നിരവധി സൂര്യാഘാത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കർഷകൻ ഷാജി സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

  • ദാഹം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഓരോ മണിക്കൂറിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും നിർജ്ജലീകരണം തടയുകയും ചെയ്യും.
  • ഉചിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഇളം നിറത്തിലുള്ള അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
  • പകൽ 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
  • പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നാൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കരുതുക. സൺഗ്ലാസ്, കുട അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി എന്നിവ ധരിക്കുകയും സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • തൈര്, പഴങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡുകൾ പോലുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കനത്തതും എണ്ണമയമുള്ളതും എരിവുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമാകും.
  • യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ORS സാഷെ, നനഞ്ഞ ടിഷ്യു പേപ്പറുകൾ എന്നിവ കരുതുക.
  • തലകറക്കം, ബലഹീനത, ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദി എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സൂര്യാഘാതമാകാം. ഉടൻ തണലിലേക്ക് മാറുക, വെള്ളം കുടിക്കുക, വിശ്രമിക്കുക.
  • തിടുക്കത്തില്‍ വെള്ളം കുടിക്കരുത്. വെള്ളം പതുക്കെ കുടിക്കുക, തണുത്ത സ്ഥലത്ത് കിടക്കുക, ശരീരതാപനില കുറയ്ക്കാൻ നെറ്റിയിൽ നനഞ്ഞ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു വയ്ക്കുക.
  • അസ്വസ്ഥത മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
  • കൊടുംചൂടിൽ കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
  • തേങ്ങാവെള്ളം, മോര്, നാരങ്ങാവെള്ളം പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

