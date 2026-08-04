വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 11 പശുക്കൾ; പിന്നാലെ കൈത്താങ്ങായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് പശുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ഷീരകര്ഷകന് മുന്തിയ ഇനം പശുക്കളെ കൈമാറി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ.
Published : August 4, 2026 at 3:57 PM IST
കോട്ടയം: അപ്രതീക്ഷിത വെള്ളപൊക്കത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ജീവനുകള് മിക്കപ്പോഴും ചര്ച്ചയാകാറുണ്ട്. ഉരുളെടുത്ത ജീവിതങ്ങള് പ്രളയത്തില് നഷ്ടമായ വീടുകള്, വിളകള്, സ്വത്തു വകകള് ഇവയൊന്നും തിരിച്ചു വരില്ല. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് കവര്ന്നെടുക്കുന്ന വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരങ്ങള് ദുരന്ത ബാധിതരുടെ മനസ്സില് വര്ഷങ്ങളോളം മായാതെ കിടക്കും.അത്തരത്തിലൊരു കഥയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തീക്കോയിയില് നിന്നും വരുന്നത്.
ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച 11 പശുക്കളെയാണ് തീക്കോയിയിലെ അനില്കുമാറിന് നഷ്ടമായത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഒഴുക്കിലും താന് പ്രാണനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചു വളര്ത്തിയ മിണ്ടാപ്രാണികളെ സംരക്ഷിക്കാന് ഈ യുവാവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പൊടുന്നനെ വന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 17 പശുക്കളിൽ മൂന്ന് കിടാക്കളടക്കം 11 എണ്ണം നിലയില്ലാ വെളളത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചാകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടിവന്നു അനില് കുമാറിന്.
അവയെ തെരയാത്ത ഒരിടവും ബാക്കി കാണില്ല. അതിനിടയിലാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എത്തുന്നത്. തീക്കോയിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് പശുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അനിൽ കുമാറിന് നാല് പശുക്കളെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ജീവനോപാധിയായിരുന്ന 11 പശുക്കളെ ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടമായ ആഘാതത്തില് നിന്ന അനിൽ കുമാറിന് സമാശ്വാസവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു ക്ഷീര വികസന-മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ.പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ മരവിച്ചു പോയ ആകെ തകര്ന്നു പോയ അനില് കുമാറിനെ മന്ത്രി ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നേരിട്ട് എത്താമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാക്കു പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 02) തീക്കോയി മേസ്തിരിപ്പടിയിലെ വീട്ടിലെത്തി മന്ത്രി എച്ച്എഫ് ക്രോസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാലു പശുക്കളെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
നഷ്ടമായവയ്ക്കു പകരമാവില്ലെങ്കിലും ക്ഷീരവികസന മന്ത്രിയുടേയും വകുപ്പിന്റേയും പിന്തുണയെ അനില്കുമാര് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.
''ദിവസവും 60 ലിറ്റർ പാൽ വില്പ്പന നടത്തിയിരുന്ന ഞാന് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി എത്തിയത്. എന്നെപ്പോലുള്ള ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഇത് പോലുള്ള അവസ്ഥ താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസമാണ്,'' അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
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കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് നല്കിയ രണ്ട് പശുക്കളെയും കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനും കേരളാ ഗസറ്റഡ് ഓഫിസേഴ്സ് യൂണിയന് സംസ്ഥാന സമിതിയും നല്കിയ ഓരോ പശുക്കളെയുമാണ് മന്ത്രി കൈമാറിയത്. കേരള വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കും ബിന്ദു കൃഷ്ണ അനില് കുമാറിന് നല്കി. വാഗമണിലെ കെഎൽഡിബിയിൽ നിന്നാണ് പശുക്കളെ എത്തിച്ചത്.
കെജിഒയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി ഗോപകുമാര്, മിൽമ എറണാകുളം മേഖലാ ചെയർമാൻ സിഎൻ വത്സലൻ പിള്ള, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു സെബാസ്റ്റ്യൻ, തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആശ റിജു, കെഎൽഡിബി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ ആർ രാജീവ്, ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ ബിനു ഗോപിനാഥ്, ഡോ അബ്ദുൽ ഫിറോസ്, ഡോ ബിനോയ്, ഡോ സ്മിത, ഡോ അജിൻ ജോസ്, ബേബി തോമസ്, ഹരി മണ്ണുമഠം, രോഹിണി ബായ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെകെ വിജയൻ, ടിടി തോമസ്, ഓമന ഗോപാലൻ, കൃപ ബിജു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
അവിവാഹിതനായ അനിൽ കുമാർ മാതാപിതാക്കള്ക്കും സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിനുമൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. വീടിനോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് പശുത്തൊഴുത്തും. ഉരുൾപൊട്ടി വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും പശുക്കളെ രക്ഷിക്കാനാവാതെ വന്നതിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് അനില് കുമാറിന്റെ വീടിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റേറ്റ് ജീവനക്കാരായി നാട്ടിലെത്തിയ മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ പശു പരിപാലനം ഉപജീവനമാർഗം എന്ന നിലയിൽ അനിൽ കുമാറും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച നാല് പശുക്കൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തില് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അനിൽ കുമാർ പങ്കുവെച്ചു.
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