ഭൂമി തർക്കം, കർഷകനെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിനും മകനുമെതിരെ പരാതി

സുരേന്ദ്രൻ നായർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 9:01 PM IST

ഇടുക്കി: ഇടുക്കി കൂട്ടാറിൽ ഭൂമി തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് കർഷകന് നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം. നെടുങ്കണ്ടം കൂട്ടാർ സ്വദേശി കല്ലേക്കുളത്ത് സുരേന്ദ്രൻ നായർക്കാണ് (62) വെട്ടേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവായ തമ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭുവനചന്ദ്രൻ നായർ, ഇയാളുടെ മകൻ പ്രദീപ് എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പരിക്കേറ്റ സുരേന്ദ്രൻ നായർ നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തർക്കം പാട്ടഭൂമിയെ ചൊല്ലി, പിന്നിൽ ചതിയെന്ന് ആരോപണം

സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ പാട്ടക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൽ കലാശിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ പാട്ടക്കരാർ തന്നെ വ്യാജമാണെന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ നായർ ആരോപിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഭുവനചന്ദ്രൻ നായരിൽ നിന്നും താൻ പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ഈട് എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങിയ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പിന്നീട് വ്യാജമായി പാട്ടക്കരാർ എഴുതി ചേർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി.

Farmer hacked to death after entering his house (ETV Bharat)

'സുരേന്ദ്ര നായരുടെ പറമ്പിൽ കയറരുത് എന്ന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാണ് തമ്പി പറമ്പിൽ കയറിയത് ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തമ്പിയും തമ്പിയുടെ മകനും ചേർന്ന് വാക്കത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ടി അടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ചേട്ടനേയും അടിച്ചു. ചേട്ടൻ വരാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിലാണ്' സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കോടതി വിധി ലംഘിച്ചുള്ള ആക്രമണം

വിവാദമായ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭുവനചന്ദ്രൻ നായരും കുടുംബവും പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിൽ കോടതിയുടെ വിലക്കുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ് ആയുധങ്ങളുമായി ഭുവനചന്ദ്രനും മകനും സുരേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും പിന്നാലെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരേന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

പരാതിയും പ്രത്യാരോപണവും

സംഭവത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവായി സുരേന്ദ്രൻ തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഭുവനചന്ദ്രനും മകനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസിൽ സുരേന്ദ്രനെതിരെ പരാതി നൽകി. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഭൂമി സംബന്ധമായ വിഷയത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി കേസുകൾ കമ്പംമെട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബം. എന്നാൽ, കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുള്ള ആക്രമണമായതിനാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. കമ്പംമെട്ട് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നേക്കും.

