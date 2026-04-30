ETV Bharat / state

പിറകോട്ട് നീങ്ങിയ ജീപ്പിന് കല്ലുവെക്കുന്നതിനിടെ മറിഞ്ഞു; കർഷകന് ദാരുണാന്ത്യം

അലവിക്കുട്ടി തന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വലിയ കല്ലെടുത്ത് ചക്രത്തിന് തടയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജീപ്പ് ദേഹത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു

Farmer Dies After Jeep Overturns While Attempting to Stop it From Rolling Backward
അലവിക്കുട്ടി, അപകടത്തില്‍പെട്ട ജീപ്പ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 3:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ജീപ്പിൻ്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വയോധികൻ മരിച്ചു. തേക്കുംകുറ്റി സ്വദേശി പറമ്പാടൻ അലവിക്കുട്ടി (70) ആണ് മരിച്ചത്. കാരശ്ശേരി ഊരാളിക്കാടൻ മലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.

​​ഭാര്യയോടൊപ്പം ഊരാളിക്കാടൻ മലയിലുള്ള സ്വന്തം കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അലവിക്കുട്ടി. ഊരാളിക്കുന്നു കൊളക്കാടൻമലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജീപ്പിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമായി. വാഹനം പുറകോട്ട് ഉരുണ്ട് തുടങ്ങിയതോടെ, ടയറിന് പിന്നിൽ കല്ലുവെച്ച് നിർത്താൻ അലവിക്കുട്ടി ഭാര്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​ഭാര്യ കല്ലുവെച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചരിഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാൽ വാഹനം വീണ്ടും നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴേക്ക് നീങ്ങി. തുടർന്ന് അലവിക്കുട്ടി തന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വലിയ കല്ലെടുത്ത് ചക്രത്തിന് തടയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജീപ്പ് ദേഹത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.

​​അപകടം നടന്നയുടൻ പ്രദേശവാസിയായ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശിവദാസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി. സാരമായി പരിക്കേറ്റ അലവിക്കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ മണാശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

നിലവിൽ മദൃദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

​ഏറെ ആവേശത്തോടെ കൃഷിപ്പണികൾക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അലവിക്കുട്ടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം തേക്കുംകുറ്റി ഗ്രാമത്തെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

TAGGED:

ACCIDENT DEATH
FARMER
JEEP OVERTURNS ACCIDENT
ACCIDENT
FARMER DIES AFTER JEEP OVERTURNS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.