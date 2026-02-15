ETV Bharat / state

കഠിനാധ്വാനത്തിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി ഏലിയാസ് മടങ്ങി; കേരളത്തിലെ കർഷക പ്രതിസന്ധിയുടെ മറ്റൊരു നേർച്ചിത്രം

''കൃഷിയിൽ എത്ര നഷ്‌ടം വന്നാലും ഈ തൊഴിൽ കൈവിടാൻ കഴിയില്ല...'' തികഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ.

File Photo of Farmer Ambatt Elias (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: ''ഞാൻ 38 വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു.... അഞ്ചെട്ട് കുടുംബങ്ങള്‍ എന്നെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട്... ഒരു വർഷത്തിൽ 2000, 3000 പേർക്ക് എനിക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്... കൃഷിയിൽ എത്ര നഷ്‌ടം വന്നാലും ഈ തൊഴിൽ കൈവിടാൻ കഴിയില്ല...'' തികഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ.

ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് എന്ന 60-കാരൻ്റെ മരണ വാർത്ത പുറത്ത് വരുമ്പോള്‍ ബാക്കിയാകുന്ന ചിലതുണ്ട്. കൃഷി തൻ്റെ ജീവനും ജീവിതവുമാക്കിയ ഏലിയാസ് എന്തിനീ കടുംകൈ ചെയ്‌തു..? വെല്ലുവിളികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ട കർഷകൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് മികച്ച കര്‍ഷകനുള്ള അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കർഷകൻ.

അമ്പാട്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ കൃഷിയിടം (ETV Bharat)

പലപ്പോഴും കർഷക ആത്മഹത്യകള്‍ പുറത്ത് വരാറുണ്ടെങ്കിലും അമ്പാട്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ ചെറുപുഴ നിവാസികളും. ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത മൂലമാണ് ഈ കടുംകൈ ചെയ്‌തതെന്നാണ് വിവരം. അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്നത് തൻ്റെ സാമ്പാത്തീക ബാധ്യതകളെ നിശബ്‍ദമായി നേരിട്ട വേദനകൂടിയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക്. ഒടുവിൽ ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ മടക്കം.

കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷക സാന്നിധ്യമായ അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് 60ആം വയസിൽ സ്വയം ജീവനൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്നത് പരന്നു കിടക്കുന്ന പച്ച പുതച്ച പച്ചക്കറി പാടമാണ്. തണുപ്പ് കാലത്ത് കോടമഞ്ഞിനോടും വർഷകാലത്ത് ആർത്തുപെയ്യുന്ന മഴയോടും പട പൊരുതി തീർത്ത പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തെ തനിച്ചാക്കി ഏലിയാസ് ഒടുവിൽ വിടവാങ്ങി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളുടെ മലയോര പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിളവ് നേടി. കൃഷിയുടെ വിജയതീരം തൊട്ട ഈ കർഷകൻ പക്ഷെ തൻ്റെ സാമ്പാത്തിക ബാധ്യതകളെ നിശബ്‍ദമായി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് കീടനാശിനി കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടെയുള്ളവർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3.30ന് ഏലിയാസ് തൻ്റെ തോട്ടങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു.

ഈസ്റ്റ് എളേരിയിൽ ഇത്തവണ 2500 ഓളം വാഴ തൈകൾ ആണ് ഏലിയാസ് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് എന്ന് കൃഷി ഓഫിസർ സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറയുന്നു. പക്ഷെ വിളവിനൊത്ത വരുമാനം കിട്ടിയില്ല. 35 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നും സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചു ഇടിവി ഭാരത് വാർത്ത ചെയ്‌തത്.

സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യം ആയിരുന്നോ..?

ഏലിയാസിൻ്റെ കൃഷിയിടം (ETV Bharat)

എത്ര ഭീമൻ നഷ്‌ടം വന്നാലും കൃഷിയിൽ നിന്നും മാറാൻ താല്‍പര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഏലിയാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. അത്രമേൽ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്‌തിരുന്നത്. തൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതമാർഗമായതിലുള്ള സന്തോഷവും ഈ കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു.

കൃഷിയെ വെറും തൊഴിലാക്കാതെ, ഒരു ജീവിതരീതിയായി സ്വീകരിച്ച അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് പക്ഷെ ബാധ്യതകൾക്ക് മുന്നിൽ പതറിപ്പോയിരിക്കാം. ഇത്തരം കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ബാക്കിയാവുന്നത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിലെ ഇടവരമ്പ് സ്വദേശിയാണ് ഏലിയാസ്. പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിളവ് നേടിയ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി മികച്ച പച്ചക്കറി കൃഷി കർഷകനുള്ള അവാർഡും എത്തി. മറ്റൊരു തൊഴിലിലേക്കും കടക്കാതെ, കൃഷിയെ തൻ്റെ ജീവിതമായി മാറ്റിയ ഏലിയാസ് കൊല്ലത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനായി സന്ദർശകരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

18 വിളകൾ... വർഷം മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പ്

പയർ, പാവൽ, പടവലം, ഞരമ്പൻ, വെള്ളരി, കുമ്പളം, മത്തൻ, വെണ്ട, മുളക്, ഏത്തവാഴ, വഴുതന, കതിനപ്പയർ, കോവൽ, തണ്ണിമത്തൻ, ചീര, കക്കിരി തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ വിളകളുടെ കാവൽക്കാരൻ, മണ്ണിൽ പൊന്ന് വിളയിച്ച കർഷകൻ. വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും കൃഷി ചെയ്‌തിരുന്ന ഏലിയാസ്, തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരേസമയം പതിനെട്ടോളം കാർഷിക വിളകളാണ് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തരിശ് നിലങ്ങൾ തേടി യാത്ര

തരിശു സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതാണ് അമ്പാട്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയെന്നാണ് കൃഷി ഓഫീസർ സുരേഷ് കുറ്റൂർ ഇടിവിയോട് പറഞ്ഞത്. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാന കർഷകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. തൻ്റെ സർവീസ് കാലയളവിൽ ഏലിയാസിനെ പോലെ ഒരു കർഷകനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും തരിശുപാടങ്ങൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൃഷിയോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല വിട്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് എളേരി വരെ ഏലിയാസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറഞ്ഞു.

വേനൽക്കാലത്ത് കുഴൽ കിണറിലൂടെയാണ് ജലസേചനം നടത്തിയിരുന്നത്. ഏലിയാസിൻ്റെ പച്ചക്കറികൾ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ പയ്യന്നൂർ, പിലാത്തറ, മാതമംഗലം, പാടിച്ചാൽ, ചെറുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വിപണിയിലെത്തിയിരുന്നു.

ഹരിത കഷായം

കീടങ്ങളെ തുരത്താനും ഏലിയാസിൻ്റെ കൈയിൽ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിത കഷായം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ്, ജൈവ സ്ലറി, ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പ് എന്നിവയാണ് ഏലിയാസ് സ്വന്തമായി തയാറാക്കിയിരുന്നത്. കൂടുതലും ജൈവവളമാണ് ഏലിയാസിൻ്റെ കൃഷിരീതിക്ക് കരുത്തേകിയത്. കുമ്മായം, കോഴിവളം, പച്ചച്ചാണകം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വളങ്ങള്‍.

ഹരിത കഷായത്തിൽ 10 തരത്തിലുള്ള കളകളായ ഇലകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണിക്കൊന്ന, ആര്യ വേപ്പ്, ശീമക്കൊന്ന, ചാണകം, വെല്ലം, വൻ പയർ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ്‌മത്തി, വെല്ലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തയാറാക്കുന്നത്.

ജൈവ സ്‌ലറി പച്ചചാണകം, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, കടല പിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി, ഗോ മൂത്രം എന്നിവ പുളിപ്പിച്ചാണ് ജൈവ സ്‌ലറി തയാറാക്കുന്നത്. ഫിറമോൺ ട്രാപ്‌ കീടങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. കൃഷിയെ വെറും തൊഴിലാക്കാതെ, ഒരു ജീവിതരീതിയായി സ്വീകരിച്ച അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി മാറിയ വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു.

