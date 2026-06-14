യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ വിദേശത്തേക്ക്..; കൃഷി ചെയ്യാൻ വിദേശികളെ വേണം, പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നിവേദനം
തൊഴിലാളി ക്ഷാമം മൂലം കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അടിയന്തിര സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നിവേദനം നൽകി.
Published : June 14, 2026 at 8:17 PM IST
ഇടുക്കി: മലയാളി യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിനിടയിൽ, കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കർഷക തൊഴിലാളികളെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കർഷക നേതാവ് റെജി ഞള്ളാനി.
തൊഴിലാളി ക്ഷാമം മൂലം കർഷകർ കൂട്ടത്തോടെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അടിയന്തിര സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും നിവേദനം നൽകി. തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം കേരളത്തിലെ കാർഷിക രംഗം, പ്രത്യേകിച്ച് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തൊഴിലാളിക്ഷാമം പരിഹരിച്ച് കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന അടിയന്തിര നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്
വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് വർക്ക് വിസ:
കർഷകരും ചെറുകിട വ്യാപാരികളും കർഷക സംഘടനകളും നൽകുന്ന വർക്ക് വിസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷക തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നിയമപരമായ അനുമതി നൽകണം.
സർക്കാർ ലേബർ പോർട്ടൽ
തൊഴിലുടമയുടേയും വിദേശരാജ്യത്തുനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടേയും ആവശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ അധീനതയിൽ ഒരു 'ലേബർ പോർട്ടൽ' ആരംഭിക്കണം.
സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം
പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വൻകിട തോട്ടം ഉടമകളും അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വ്യക്തികളും സ്വന്തം നിലയിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ നിയമവിധേയമായി ശ്രമിക്കണം.
കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്കാരവും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യേ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.
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