പച്ചപ്പട്ടാണി വടയ്ക്ക് ആരാധകരേറെ; പലഹാരങ്ങള് വേവിക്കുന്നത് പഴയ അപ്പക്കൂടില്, രുചി പാരമ്പര്യവുമായി ഒരു ബേക്കറി
Published : October 24, 2025 at 7:33 PM IST
രുചിപ്പെരുമയ്ക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണ് കണ്ണൂർ. സൽക്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കണ്ണൂരുക്കാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ മറ്റ് ജില്ലക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന് കാരണം പലഹാരങ്ങളും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുമാണ്. രുചിയിലും വിഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ പലഹാരങ്ങൾ. ചട്ടിപ്പത്തിരി, ഉന്നക്കായ, കൈപ്പോള തുടങ്ങി അനവധി വിഭവങ്ങളുണ്ട്.
തലശ്ശേരിയുടെ ബേക്കറി പെരുമ കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വളരെ ഫേയ്മസാണ്. കേരളത്തിലെ ബേക്കറിയുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയില് നിന്നാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബേക്കറി യൂണിറ്റുകള് കേരളത്തിലാണ് എന്നാണ് മള്ട്ടി നാഷണല് കമ്പനികള് നടത്തിയ സർവ്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ തലശ്ശേരിയും.
ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കിടിലൻ രുചി വിളമ്പുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു ബേക്കറിയെ കുറിച്ചാണ്. തലശ്ശേരി-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിലെ കതിരൂരിലെ വിശ്വഭാരതി ബേക്കറി. രുചിയുടെ പാരമ്പര്യ മികവിലാണ് ഈ ബേക്കറി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പഴയകാല അപ്പക്കൂടില് നിന്നും വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്.
ഗൃഹാതുരത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കൂട്ടം പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടിവിടെ. വിശ്വഭാരതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മിക്സച്ചറിന് ഫേൻ ബേയ്സ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. കൃത്രിമ ചേരുവകളൊന്നുമില്ലാതെ മികച്ച കടലപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നിലക്കടലയും ചേര്ത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയില് പാചകം ചെയ്യുന്ന മിക്ച്ചറിൻ്റെ രുചി നാവില് നിന്നും മാറിപ്പോകില്ല. രുചിയിലെ പ്രധാന ഘടകം കായത്തിൻ്റെയും കൂട്ടിൻ്റെയും അനുപാതമാണ്.
'എല്ലാവർക്കും എന്നെ മതി'
നിറങ്ങളോ രാസവസ്തുക്കളോ ചേര്ക്കാതെ തനത് മിക്ച്ചര് ലഭിക്കണമെങ്കില് വിശ്വഭാരതിയില് തന്നെ പോകണം എന്നാണ് നാട്ടുക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ നാട്ടിലെങ്ങും കേട്ടുകേള്വി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമുണ്ടിവിടെ. എന്താന്നല്ലേ. പച്ചപ്പട്ടാണി വട. പച്ചപ്പട്ടാണി കൊണ്ടുള്ള വടയാണ് ഈ ബേക്കറിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനപ്രിയ താരം.
ജനറേഷന് ഭേദമില്ലാതെ പട്ടാണി വടക്ക് എത്തുന്നവര് നിരവധിയാണ്. രാവിലെ 11 മണിയോടെ പക്കാവടയും പരിപ്പുവടയും പാകം ചെയ്യും മുമ്പ് പട്ടാണി വട തയ്യാറാകും. ചൂടാറും മുമ്പ് കഴിക്കാന് പതിവുകാരെത്തും. ഒപ്പം പാഴ്സലിനായി വേറെ ചിലരും. പച്ചനിറമുളള ഈ വട ആകര്ഷകമുള്ള വിഭവമായി മാറും.
ഉള്ളി വടയാണ് മറ്റൊരു പലഹാരം. ഇതിനുമുണ്ട് ആരാധകർ ഏറെ. ന്യൂജന്കാര്ക്കായി ചിക്കന് റോള്, ചിക്കന് കട്ലറ്റ്, സമൂസ എന്നിവയും തയ്യാറാക്കാനും വിശ്വഭാരതിക്ക് മടിയില്ല. എന്നാല് ഇതെല്ലാം തനി മൈദയിലല്ല. അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വിശ്വഭാരതിയുടെ തനത് സ്റ്റൈലിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പരിഗണന നല്കുന്നതായി ഉടമ അണിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു.
പഴയ കാല ഭരണി ബിസ്ക്കറ്റുകള് മധുരത്തിലും എരുവിലും കിട്ടും. പലയപ്പവും ഉണ്ട ബിസ്ക്കറ്റും എരിവും മധുരവുമുള്ള ഗൂന്തിയും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. രുചി അനുഭവിച്ചും കേട്ടറിഞ്ഞും ഈ ബേക്കറിയില് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. കല്യാണം, സല്ക്കാരം, ഗൃഹപ്രവേശം എന്നീ ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് വിദൂര ദേശങ്ങളില് നിന്നു പോലും മിക്സിച്ചർ ബിസ്ക്കറ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശങ്ങളിലുമുളള പ്രവാസികള് നാട്ടില് നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുമ്പോള് വിശ്വാഭാരതിയിലെ മിക്ച്ചറും ബിസ്ക്കറ്റുകളും കൊണ്ടു പോകുന്നത് പതിവാണ്. ബേക്കറിയിൽ പലഹാരങ്ങളും മറ്റും അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഇത്രയധികം ഐറ്റംമസ് കണ്ടാൽ പലഹാര പ്രേമികളുടെ വായില് കപ്പലോടുക തന്നെ ചെയ്യും.
എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന്
1984-ലാണ് കതിരൂരില് വിശ്വഭാരതി എന്ന ബേക്കറി സ്ഥാപിതമായത്. മംഗലൂരുവിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോയ അണിയേരി ചന്ദ്രന് അവിടെ നിന്നും ബേക്കറിയില് ജോലി പഠിച്ച് തൊഴില് തേടുകയായിരുന്നു. എന്നാല് അനുജന് വീട്ടില് നിന്നും പോയ വിഷമത്തില് മൂത്ത സഹോദരന് ബാലകൃഷ്ണൻ അവനുവേണ്ടി ഒരു ജോലി തരമാക്കാനാണ് ഈ ബേക്കറിയുടെ ഉത്ഭവം.
കതിരൂരിലെ വാടക മുറിയില് ചന്ദ്രന് ബേക്കറി ഉത്പ്പന്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് ആരംഭിച്ചു. ചന്ദ്രനൊപ്പം മറ്റൊരു സഹോദരന് ജയരാജനും ബേക്കറി ജോലി ചെയ്തതോടെ ഈ സ്ഥാപനം പച്ചപിടിക്കാന് തുടങ്ങി. പലബിസ്ക്കറ്റ്, ഉണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നിവയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പലഹാരങ്ങള്. ജയരാജൻ്റെ അപ്രതീക്ഷ മരണത്തോടെ സഹോദരിമാരടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങള് ബേക്കറിയിലെ ജോലി ചെയ്യാന് തുടങ്ങി.
പിന്നീട് അവരുടെ ഭര്ത്താക്കന്മാരും ബേക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. അതോടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ബേക്കറിയായി വളര്ന്നത്. മുഖ്യ ഭണ്ഡാരി ഉള്പ്പെടെ നാല് തൊഴിലാളികള് ബേക്കറിയിലുണ്ടെങ്കിലും കൈ മെയ് മറന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളര്ച്ചക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ് കാരണമായത്. സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യക്കാര് ഏറി വരുന്നതിനാല് പഴയ അപ്പക്കൂട് നിലനിര്ത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ആധുനിക സംവിധാനമൊരുക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഉടമ ബാലകൃഷ്ണന്.
