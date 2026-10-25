പ്രകൃതി നിർമിത ക്ഷേത്രം; രാമേശ്വരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു രഹസ്യവഴിയും, ശ്രദ്ധനേടി കാന്തല്ലൂർ ശ്രീരാമ ഗുഹാക്ഷേത്രം
ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഗുഹ ക്ഷേത്രം. ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹമായ മുതുവാൻ സമുദായക്കാരുടെ പ്രധാന ആരാധനാലയം.
Published : October 25, 2026 at 12:27 PM IST
ഇടുക്കി: ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹമായ മുതുവാൻ സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്കും എത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കാന്തല്ലൂർ ശ്രീരാമ ഗുഹാക്ഷേത്രം അഞ്ചുനാട് പെരുമാൾമലയിലെ വനമേഖലയോട് ചേർന്നാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാനന ഭംഗിക്കൊപ്പം പ്രകൃതിയോട് അലിഞ്ഞ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മറയൂർ , കാന്തല്ലൂർ , കീഴാന്തൂർ, കാരയൂർ, കൊട്ടാക്കുടി പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചുനാട് മേഖലയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീരാമ ഗുഹ ക്ഷേത്രം. അഞ്ചുനാട് മേഖലയിൽ ശ്രീരാമൻ എത്തി എന്നും കാല്പ്പാട് പതിഞ്ഞ ഈ മേഖലയിൽ വിശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. സന്താന ഭാഗ്യത്തിനായും മനോനില തെറ്റിയവരും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തി പ്രാർഥിച്ചാല് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത്.
"ശ്രീരാമൻ്റെ ഗുഹ ക്ഷേത്രമാണ്. ജലധാര, നെയ്യ് അഭിഷേകം, പാൽ അഭിഷേകം തുടങ്ങിയ പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാ ചെവ്വാഴ്ചയുമാണ് പ്രത്യേക പൂജ നടത്തുന്നത്. തലമുറയായി കൈമാറി വരുന്നതാണ്. നിരവധി പേർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ചിങ്ങ മാസം, തൃക്കാർത്തിക സമയങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം. മഹാ ശിവരാത്രിയാണ് പ്രധാന ഉത്സവം. ആ സമയത്ത് പതിനായിരത്തിലധികം ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന്" പൂജാരി കൃഷ്ണൻ ഗോവിന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞു.
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ചിങ്ങമാസത്തിലും തൃക്കാർത്തിക നാളിലും ശിവരാത്രിക്കുമാണ് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടന്നുവരുന്നത് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ് നാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തർ പ്രധാന ഉത്സവ ദിനമായ ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഒഴുകിയെത്താറുണ്ട് . എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജ നടക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃദത്തമായ നിർമിതി മാത്രമാണ് ശ്രീരാമ ഗുഹ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാട്ടുവള്ളികൾക്കിടെ ഭീമൻ പാറക്കെട്ടുകളാൽ നിർമിതമായ അതിപുരാതന ക്ഷേത്രം. അവയ്ക്കും ഉള്ളിലാണ് ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠ.
ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗുഹ രാമേശ്വരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. മഴനിഴൽ പ്രദേശമായ അഞ്ചുനാട് മേഖലയിൽ കൃഷിയിറക്കും മുമ്പേ കർഷകർ കൂട്ടമായെത്തി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്താറുണ്ട്. "അഞ്ചിനാട് മേഖലയിലെ പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രമാണിത്. ഇവിടെ കൂടുതലും ആദിവാസികളാണ് ഉത്സവങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന്" ഭക്തൻ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രദേശം ചരിത്രപരമായും പൗരാണികമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഗോത്രവിഭാഗത്തിലെ മുതുവാൻ വംശത്തിന്റെ ഒന്നാകെയുള്ള പ്രതീക്ഷയും താങ്ങും തണലുമാണ് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനൽകിയ ശ്രീരാമ ഗുഹ ക്ഷേത്രം.
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