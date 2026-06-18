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പ്രശസ്‌തരായ കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകളിൽ നിന്ന് കാരിക്കേച്ചറുകൾ സ്വന്തമാക്കാം; മെട്രോ ഡേയില്‍ യാത്രക്കാർക്ക് കിടിലൻ സർപ്രൈസുകളുമായി കെഎംആര്‍എല്‍

പ്രമുഖ കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകളായ ഇ. പി. ഉണ്ണി, സജിത്ത് കുമാർ, സജ്ജീവ്, റോഷ്, മോഹിത്, ഗോകുൽ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ എന്നിവരാണ് നാളെ മെട്രോയിലും വാട്ടർ മെട്രോയിലും യാത്രക്കാരായി എത്തുന്നത്.

KOCHI METRO KERALA METRO DAY FAMOUS ARTIST IN METRO WATER METRO
Kochi Metro (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 4:45 PM IST

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എറണാകുളം: മെട്രോ യാത്രക്കാർക്ക് നാളെ സ്വന്തം കാരിക്കേച്ചറുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. സുഖകരമായ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം പ്രശസ്‌ത കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകളുടെ വരയ്ക്കും വർത്തമാനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാകാനും, സ്വന്തം കാരിക്കേച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി നേടാനുമുള്ള സുവർണ്ണാവസരമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഒരുക്കുന്നത്. 'കേരള മെട്രോ ഡേ' ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാർക്കായി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വേറിട്ട പരിപാടിയാണിത്.

ദേശീയ-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ പ്രമുഖ കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകളായ ഇ. പി. ഉണ്ണി, സജിത്ത് കുമാർ, സജ്ജീവ്, റോഷ്, മോഹിത്, ഗോകുൽ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ എന്നിവരാണ് നാളെ മെട്രോയിലും വാട്ടർ മെട്രോയിലും യാത്രക്കാരായി എത്തുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇവർ യാത്രക്കാരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും, അവർ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബ്രഷുകൾ ചലിപ്പിച്ച് തത്സമയം കാരിക്കേച്ചറുകൾ വരച്ചുനൽകുകയും ചെയ്യും. പ്രമുഖരുടെ കയ്യൊപ്പോടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ കാരിക്കേച്ചറുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് സമ്മാനിക്കുക.

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ഒരു സാധാരണ മെട്രോ യാത്രയെ കലയും നർമ്മവും ചിന്തയും നിറഞ്ഞ അവിസ്‌മരണീയമായ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യാത്രക്കാർക്കിടയിലെ കൗതുകകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും മെട്രോ ബോഗികളിൽ വെച്ച് കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകൾ ക്യാൻവാസിലാക്കും.

തത്സമയ കാരിക്കേച്ചറുകൾ

യാത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രമുഖ കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകളുടെ കയ്യൊപ്പോടെ ഉടൻ തന്നെ സമ്മാനമായി കൈമാറും. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി വിവിധ മെട്രോ, വാട്ടർ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഈ യാത്രയിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ തത്സമയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും.

പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുക, യാത്രക്കാരുമായി കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, ഒപ്പം യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുക എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഈ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ വാട്ടർ മെട്രോയിലാണ് കാർട്ടൂണിസ്‌റ്റുകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുക.

തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 11.30 മുതൽ 2 മണി വരെ കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലും ഇവർ യാത്രക്കാരുടെ കൂടെയുണ്ടാകും. നാളത്തെ മെട്രോ യാത്ര വെറുമൊരു യാത്രയായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ചിരിയും ചിന്തയും കലയും നിറഞ്ഞ ഒരു അവിസ്‌മരണീയ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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