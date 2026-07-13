നാലംഗ കുടുബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം; അച്ഛനും മകളും മരിച്ചു, സംഭവം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ
തൃശൂരില് നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. രണ്ട് പേര് മരിച്ചു. രണ്ട് പേര് ആശുപത്രിയില്.
Published : July 13, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 9:40 AM IST
തൃശൂര്: കുന്നംകുളത്ത് കൂട്ട ആത്മഹത്യാശ്രമം. പഴഞ്ഞി എംഡി കോളജിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ നാലംഗ കുടുംബമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തില് പിതാവും മകളും മരിച്ചു. മാടക്കപറമ്പിൽ സിബി (50), മകൾ അലീന(19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
സിബിയുടെ ഭാര്യ ബീനയും(40), മകൻ ആദിത്യനും ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില്. സിബിയെ കിണറ്റിലും മകള് അലീനയെ വീടിനകത്തുമാണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യ ബീന, മകൻ ആദിത്യൻ എന്നിവരെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
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വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിബി, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളാണ് കൂട്ട ആത്മഹത്യശ്രമത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ബെന്നി മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനാ സ്ഥലത്തെത്തി കിണറ്റിൽ നിന്ന് സിബിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു.
തുടര്ന്ന് മകളുടെയും സിബിയുടെയും മൃതദേഹം കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മാതാവിനെയും മകനെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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