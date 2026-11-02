മുഹമ്മദ് ഉബൈദ് മരണം; കേസ് പുനരന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കള്
മകൻ്റെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കള്. മരണത്തിലെ ദുരൂഹതകളില് ഉത്തരം നൽകാതെ പൊലീസ് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചുവന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
Published : November 2, 2026 at 8:39 PM IST
വയനാട്: മതപഠന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് ഉബൈദ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ. മകൻ്റെ മരണം പൊലീസ് ആത്മഹത്യയെന്ന് വരുത്തി തീർത്തെന്നും കുടുംബത്തെ അറിയിക്കാതെ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും അവര് ആരോപിച്ചു. വയനാട് മാനന്തവാടി എള്ളുമന്ദം കല്ലുക്കണ്ടി ഷമീർ മുസ്ല്യാർ, ഭാര്യ സഫരിയ എന്നിവരാണ് പൊലീസിനെതിരെയെയും ദർസ് അധികൃതർക്കെതിരെയും രംഗത്തെത്തിയത്.
കൽപ്പറ്റയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കള് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ രീതിയിലും മരണത്തിലും ദുരൂഹതകളുണ്ടായിട്ടും കേസ് പോലീസ് അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി. ഉബൈദിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഉയർന്ന സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെന്നും കേസിൽ സമഗ്രമായ പുനരന്വേഷണം നടത്തി നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആവശ്യം.
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"പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോർട്ട് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2024 ല് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പോയി തിരക്കുമ്പോള് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല. തുടര്ന്ന് സ്റ്റേഷനി് നേരിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് അറിയുന്നത്. നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടില് ആത്മഹത്യ ചെയതുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല് എന്തിനാണ് അവന് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടില്ല" മുഹമ്മദ് ഉബൈദിൻ്റെ പിതാവ് ഷമീർ മുസ്ല്യാർ പറഞ്ഞു.
2024 ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. രാമനാട്ടുകര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളജിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയും തേഞ്ഞിപ്പാലം പാണമ്പ്ര മഹല്ല് ജുമാ മസ്ജിദിലെ ദർസ് പഠിതാവുമായിരുന്നു മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ പതിനേഴുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഉബൈദ് ആണ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2024 ജൂലൈ 19-നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ജൂലൈ 21-ന് രാവിലെ മകൻ മരണപ്പെട്ട വിവരമാണ് ഉസ്താദ് രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നത്.
രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ മകൻ തിരികെ വന്നില്ലെന്നും പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ദർസയിലേക്ക് ഒരു വാഹനം വന്നിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഉസ്താദ് ആദ്യം കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ദർസിലെ പുറത്തെ ബാത്ത്റൂമിൽ കാൽ തറയിൽ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11 മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാറുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ രാത്രിയിൽ വന്ന വാഹനം ആരുടേതാണെന്ന വിവരവും പിന്നീട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ ബാത്ത്റൂമിൽ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദർസ അധികൃതർ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
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