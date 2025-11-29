"നിയമത്തിന് മുന്നില് പണവും അധികാരവും വിലപ്പോയില്ല", മനാഫ് വധക്കേസില് വിധി വന്നപ്പോള് വിജയം കണ്ടത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ നിയമപോരാട്ടം
മനാഫ് കൊലപാതക കേസിൽ നിർണായക വിധി. വിജയം കണ്ടത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടം. എല്ലാ പ്രതികളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽകൊണ്ടുവരുമെന്ന് മനാഫിൻ്റെ കുടുംബം.
Published : November 29, 2025 at 5:25 PM IST
മലപ്പുറം: പിതാവിൻ്റെ കണ്മുന്നിലിട്ട് മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മനാഫ് വധക്കേസ് കേരളക്കരയെ ഒന്നടങ്കം അക്ഷരാര്ഥത്തില് ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. കേസില് ഒടുവില് വിധി വന്നപ്പോള് വിജയം കണ്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പോരാട്ടവീര്യമാണ്.
അധികാരവും പണവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികള് ഒതുക്കി തീര്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഏതറ്റംവരേയും പോകാൻ തയ്യാറായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാര്ഢ്യം വിജയം കണ്ടത്. കേരളത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തില് സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണ ഒതായി പള്ളിപ്പറമ്പന് മനാഫിൻ്റെ കൊലയാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിച്ച് ശിക്ഷ നേടിക്കൊടുക്കാന് കുടുംബം നടത്തിയത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട നിയമപോരാട്ടമാണ്.
ഒതായി മനാഫ് കൊലപാതകത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ മാലങ്ങാടന് ഷെഫീഖിന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചതോടെയാണ് കൊലയാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കുടുംബം നടത്തിയ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ടത്. മുന് എംഎല്എ പി വി അന്വറിൻ്റെ സഹോദരീപുത്രന് ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന് ഷെഫീഖിനെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ നിയമ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചു.
സംഭവമിങ്ങനെ
1995 ഏപ്രില് 13 നാണ് പി വി അന്വറിൻ്റെ വീടിന് വിളിപ്പാടകലെ ഒതായി അങ്ങാടിയില് നടുറോഡില് മനാഫ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. പിതാവ് ആലിക്കുട്ടിയുടെ കണ്മുന്നിലിട്ടാണ് മനാഫിനെ മര്ദിച്ചും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കേസില് രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു മുന് എംഎൽഎ പി വി അന്വര്. ഒന്നാം സാക്ഷി കൂറുമാറിയതോടെയാണ് അന്വറടക്കമുള്ള 21 പേരെ 2009 സെപ്തംബര് 24 ന് വിചാരണക്കോടതിയായ മഞ്ചേരി അഡീഷണല് ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി വെറുതെവിട്ടത്.
പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗവും ഒത്തുകളിച്ച് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു
മുന് ഡിജിപി സി ശ്രീധരന് നായരായിരുന്നു അന്ന് മനാഫ് കേസില് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടര്. കൂറുമാറിയ സാക്ഷിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനോ മറ്റു സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച് പ്രതികള്ക്ക് ശിക്ഷവാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമോ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല. പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതിഭാഗവും ഒത്തുകളിച്ചാണ് പി വി അന്വര് എംഎല്എ അടക്കമുള്ള പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടതെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കുടുംബം ഉയര്ത്തിയത്.
അന്വര് അടക്കമുള്ളവരെ വെറുതെവിട്ട വിചാരണക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി ഇവര്ക്ക് ശിക്ഷ നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മനാഫിൻ്റെ സഹോദരന് അബ്ദുല് റസാഖിൻ്റെ റിവിഷന് ഹര്ജിയും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണിപ്പോള്. കേസില് രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന പി വി അന്വര് ഇടതുപക്ഷ എംഎല്എ ആയതോടെ 25 വര്ഷമായി വിദേശത്ത് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതികള്ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കി. ഇവരെ പിടിക്കാന് പൊലീസും സര്ക്കാരും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല.
ഇതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് നിയമത്തെ കബളിപ്പിച്ച് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പി വി അന്വറിൻ്റെ സഹോദരീപുത്രന്മാരായ ഒന്നാം പ്രതി മാലങ്ങാടന് ഷെഫീഖ്, മൂന്നാം പ്രതി ഷെരീഫ്, കൂട്ടുപ്രതികളായ എളമരം മപ്രം പയ്യനാട്ടുതൊടിക എറക്കോടന് ജാബിര് എന്ന കബീര്, നിലമ്പൂര് ജനതപ്പടിയിലെ കോട്ടപ്പുറം മുനീബ് എന്നിവരെ പിടികൂടാനായി മനാഫിൻ്റെ സഹോദരന് അബ്ദുല് റസാഖ് നിയമപോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്.
നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
അബ്ദുല് റസാഖ് കോടതിയെ സമീപിച്ച് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസിറക്കി ഇവരെ പിടികൂടാന് 2018 ല് ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചതോടെയാണ് കബീറും മുനീബും കീഴടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഷെരീഫും കീഴടങ്ങി. കൊവിഡ് കാലത്ത് പ്രത്യേക വിമാനത്തില് നാട്ടിലെത്തിയ ഷെഫീഖിനെ 2020 ജൂണില് കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തില് വെച്ച് പിടികൂടി പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതിയില് ജാമ്യാപേക്ഷ നിലനില്ക്കെ കോടതിയെ കബളിപ്പിച്ച് പ്രതികളായ കബീറും മുനീബും വിചാരണണക്കോടതിയായ മഞ്ചേരി അഡീഷണല് ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയില് നിന്നും ജാമ്യം നേടിയതും വിവാദമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയെ ഹൈക്കോടതിയില് അബ്ദുല് റസാഖ് എതിര്ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിയമവിരുദ്ധ വഴിയിലൂടെ മഞ്ചേരിയിലെ വിചാരണക്കോടതിയില് നിന്നും ജാമ്യം നേടി ജയില്മോചിതരായത്.
ഇരുവരുടെയും ജാമ്യഹർജി തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി ഇരുവര്ക്കും 15000 രൂപ വീതം പിഴ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച വിചാരണക്കോടതി ഇരുവരെയും വീണ്ടും റിമാൻ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്കയച്ചു. നിയമിവിരുദ്ധ മാര്ഗത്തിലൂടെ ജാമ്യം നല്കിയതിനെതിരെ അബ്ദുല് റസാഖ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പരാതി നല്കി. ഹൈക്കോടതി വിജിലന്സ് രജിസ്ട്രാര് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ജാമ്യം അനുവദിച്ച മുന് മഞ്ചേരി അഡീഷണല് ജില്ലാ സെഷന്സ് ജഡ്ജിയെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
25 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം പിടിയിലായ പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാന് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അനുവദിക്കണമെന്ന മനാഫിൻ്റെ സഹോദരന് അബ്ദുല് റസാഖിൻ്റെ അപേക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാല് മനാഫ് വധക്കേസില് പൊതുതാല്പര്യമില്ലെന്നും സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് സര്ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകുമെന്നും കാണിച്ചുള്ള അന്നത്തെ ഡിജിപി ശ്രീധരന്നായരുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പരിഗണിച്ച് സര്ക്കാര് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.
ശ്രീധരന് നായര് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന കേസിനാണ് പൊതുതാത്പ്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരന് നായര് തന്നെ സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിഷേധിച്ചത്. നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ മനാഫിൻ്റെ കുടുംബം മലപ്പുറം കലക്ട്രേറ്റിനു മുന്നിലും സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലും നീതിസമരം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും സര്ക്കാര് കണ്ണുതുറക്കാതായതോടെ കോടതി അലക്ഷ്യഹര്ജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ ഹൈക്കോടതി സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാനാവില്ലെന്ന സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും റസാഖ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന അഭിഭാഷക പാനലില് നിന്നും രണ്ടു മാസത്തിനകം സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. പ്രമാദമായ നിരവധികേസുകളില് പ്രതികള്ക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി നല്കിയ സിബിഐയുടെ മുന് സീനിയര് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടര് വി എന് അനില്കുമാറിനെയാണ് കേസില് സ്പെഷ്യല് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ഒളിവില്പോയ പ്രതികളുടെ വിചാരണയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
ഒന്നാം പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നീതിയുടെ വിജയം
അബ്ദുല് റസാഖിന് വേണ്ടി നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയത് അഭിഭാഷകരായ ആസാദ് ആര്യാടന്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തയ്യില്, എം പി വിനോദ്, എ മുംതാസ്, കെ ടി പ്രവീണ എന്നിവരായിരുന്നു. സര്ക്കാരും പൊലീസ് സംവിധാനവും എതിരായി നിന്നിട്ടും 30 വര്ഷമായി കുടുബം നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവില് ഒന്നാം പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തിയത് നീതിയുടെ വിജയമാണെന്ന് മനാഫിൻ്റെ പിതൃസഹോദരന് പള്ളിപ്പറമ്പന് അബൂബക്കര് പറഞ്ഞു.
വെറുതെവിട്ട രണ്ടാം പ്രതിക്കെതിരെ റിവിഷന് സമര്പ്പിക്കുമെന്നും 2009 ല് വെറുതെവിട്ട പി വി അന്വര് അടക്കമുള്ളവര്ക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലെ റിവിഷന് ഹർജിയിലെ നിയപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മനാഫ് കൊലപാതക കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് കോടതി വിധിച്ച വിധിയെ കുടുംബം സ്വാഗതം ചെയ്തു. “ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. വിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിനെതിരെ കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
