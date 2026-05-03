ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ധീരസ്മരണകളുടെ വൈകാരിക നിമിഷം: ഐഎൻഎസ് ഖുക്രിയിലെ വീരനായകൻ ബി. ശശിധരന് ആദരമർപ്പിച്ച് കുടുംബം
1971-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബി. ശശിധരൻ. ഭാര്യ പൊന്നമ്മയും മകൻ സുജിത് കുമാറുമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാന് ഡൽഹിയിലെത്തിയത്.
Published : May 3, 2026 at 7:59 PM IST
എറണാകുളം: ഭാരതത്തിൻ്റെ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടവീര്യത്തിൻ്റെയും ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി 1971-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബി. ശശിധരൻ്റെ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകം സന്ദർശിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ.
കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ശശിധരൻ്റെ ഭാര്യ പൊന്നമ്മ പി, മകൻ സുജിത് കുമാർ എസ് എന്നിവരാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും മായാതെ നിൽക്കുന്ന സ്മരണകളുമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയത്.
ഐഎൻഎസ് ഖുക്രിയുടെയും ശശിധരൻ്റെയും പോരാട്ടം
1971 ഡിസംബർ 9-ന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഐഎൻഎസ് ഖുക്രി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. അറബിക്കടലിൽ ദൗത്യത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അന്തർവാഹിനിയായ പിഎൻഎസ് ഹംഗോറിൽ നിന്നുള്ള ടോർപ്പിഡോ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പൽ തകർന്നു.
ആ കനത്ത പ്രത്യാക്രമണത്തിനിടയിലും പതറാതെ, കപ്പലിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും രക്ഷിക്കാൻ ബി. ശശിധരൻ നടത്തിയ പോരാട്ടം അസാധാരണമായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, അന്ത്യനിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രത്തിനായി തൻ്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അജയ്യമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി അദ്ദേഹം മാറി.
വൈകാരികമായ ചടങ്ങുകൾ
ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ബി. ശശിധരൻ്റെ നാമം കൊത്തിവെച്ച ശിലാഫലകത്തിന് മുന്നിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിന് രാജ്യം നൽകുന്ന വലിയ അംഗീകാരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് കുടുംബത്തിന് ഏറെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായി. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനികരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. സൈനിക കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ അഭിമാനത്തിനും രാജ്യം നൽകുന്ന മുൻഗണന അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങ്.
കൊല്ലത്തുനിന്നുള്ള ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം കേവലം ഒരു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങല്ല, മറിച്ച് ധീര ജവാന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ കൃതജ്ഞതയുടെ അടയാളമാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യൻ സൈനികനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അചഞ്ചലമായ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകം ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. ബി. ശശിധരനെപ്പോലുള്ള ധീരന്മാരുടെ സ്മരണകൾ രാജ്യ സ്നേഹികൾക്കും വരും തലമുറകൾക്കും എന്നും ആവേശം പകരുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾ.
