"അസുഖ ബാധിതരായി, വായ്പ തിരിച്ചടച്ചില്ല"; വീട് ജപ്തിയായി, ആര് പേര് താമസിക്കുന്നത് ഒറ്റമുറി ഷെഡില്, കാരുണ്യം തേടി മുന് കായികതാരം
കേരളത്തിനുവേണ്ടിഏഴു വർഷത്തോളം ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ താരമായ അശ്വതിയാണ് ഇപ്പോള് ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ കടന്നു പോകുമെന്ന ചിന്തയില് ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത്.
Published : November 3, 2026 at 6:27 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്. പി
കണ്ണൂർ: പാതി മറച്ച ഷീറ്റിനു താഴെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ അടുപ്പിലെ പുക ഊതാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒരു അമ്മ. ശാരീരിക വേദനയാൽ തളർന്ന ആ അമ്മയെ നോക്കി നിസ്സഹായയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മകൾ. ആ മകളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വളർത്തും എന്ന ആശങ്ക. ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒറ്റമുറി ഷെഡില് കഴിയുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥ കേരളത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ്.
കേരളത്തിനുവേണ്ടിഏഴു വർഷത്തോളം ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ താരമായ അശ്വതിയാണ് ഇപ്പോള് ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ കടന്നു പോകുമെന്ന ചിന്തയില് ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത്. ഏഴ് വര്ഷം മുമ്പാണ് അശ്വതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. സ്വന്തമായി ഒരുവീടെന്ന അശ്വതിയുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാന് ഭർതൃ മാതാവ് പുളിംപറമ്പ് തോട്ടം പറമ്പിലെ സുനില ആരംഭൻ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രമാണം പണയം വച്ച് ജില്ലാ ബാങ്ക് തളിപ്പറമ്പ് സായാഹ്നശാലയിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തു.
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എന്നാല് പണി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനു മന്നേ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങള് മോശമായതോടെ ഭാഗികമായി പണിത വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറേണ്ടി വന്നു. പുതിയ വീട്ടിലോക്ക് മാറിയതോടെ ദുരിതങ്ങളുടെയും തുടക്കമായെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു.
ഭര്തൃ പിതാവ് തോമസ് വിഷം തീണ്ടി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയതോടെ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. വൃക്ക രോഗിയായ സുനിലയും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലല്ല. ഇതോടെ 15 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വായ്പ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ചേര്ന്ന് 3,45,3387 രൂപയായി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാര് ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പണം അടയ്ക്കാന് പറ്റുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല കുടുംബത്തിൻ്റേത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 12ന് ബാങ്ക് വീടിൻ്റെ ജപ്തി നടപടികളിലേക്കു കടന്നു. ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന ദിവസമാണ് അശ്വതിയുടെ ഭർത്താവ് നിതിൻ ജോലിസ്ഥലത്ത് വീണ് കാല് പൊട്ടിയത്. അതോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഞ്ഞി കുടിയും മുട്ടിയെന്ന് അമ്മ സുനില പറയുന്നു. ആറു വയസുള്ള മകൾ ആകൃതയെയും രണ്ടു വയസുകാരി ആമിയയെയും ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനെ വളർത്തും എന്ന ആശങ്കയാണ് അശ്വതിയുടെ മനസ്സ് നിറയെ. ഒപ്പം ഈ കുടുംബത്തെ ചേര്ത്തുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയും വേണം.
40 ലക്ഷം രൂപ വില നിശ്ചയിച്ച് വീടിൻ്റെയും 35 സെൻ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ലേല നടപടികളിലേക്ക് ബാങ്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. സുനിലയുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും കൂട്ടു സ്വത്താണ് ഭൂമി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒറ്റമുറിയും നഷ്ടമാകും, പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രോഗികളായ മാതാപിതാക്കളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നത് അശ്വതിക്ക് ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.
മട്ടന്നൂർ കോളജിൽ ത്രോ ബോൾ പരിശീലകയായിരുന്ന അശ്വതിക്ക് പ്രസവത്തിനായി അവധി എടുത്തതോടെ ആ ജോലി നഷ്ടമായി. അതിനുശേഷം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും വീട് ജപ്തി ചെയ്ത ശേഷം ജോലിക്ക് പോകാനായില്ല.
ജപ്തി സമയത്ത് ഒന്നും എടുക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. അഞ്ചു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജപ്തി നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ ദിവസവും ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുനിലയുടെ മരുന്ന് വെക്കാനുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് പോലും എടുക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയില്ലെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു. മകൾ ആമിയയ്ക്ക് അങ്കണവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അമൃതം പൊടി പോലും വീടിനകത്ത് കുടുങ്ങി. ഒറ്റ യൂണിഫോമിൽ അഞ്ച് ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മകള് ആകൃത. ആറു പേർ താമസിക്കുന്ന ഷെഡിൽ ഉള്ളതാകട്ടെ ഒരു കട്ടിൽ മാത്രമാണ്.
മൂന്നു തവണ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ആരും സഹായത്തിനെത്തിയില്ല എന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു. ഏഴ് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കണ്ടിരുന്നു. " ജപ്തി ചെയ്ത പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എംഎല്എ കണ്ടിരുന്നു. ജപ്തി സമയത്ത് ഇറങ്ങി കൊടുത്തതിനാല് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്ന് എംഎല്എ പറഞ്ഞു. അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എംഎല്എയോ മറ്റ് അധികാരികളോ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല. 100 രൂപ കൊടുത്ത് റേഷന് പോലും വാങ്ങാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലെന്നും" അശ്വതി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിനായി മൈതാനങ്ങളിൽ ത്രോ ബോൾ എറിഞ്ഞ് വിജയം കൊയ്ത അശ്വതിക്ക്, ഇന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ വിധിക്കു മുന്നിൽ പതറാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പോലുമാകുന്നില്ല. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റമുറി ഷെഡിൽ മാറിമാറി കാവൽ നിന്നാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നത്. നാണം മറച്ച് കുളിക്കണമെങ്കില് ചുറ്റുവട്ടത്തെ ലൈറ്റുകള് അണയണം. വിശപ്പും രോഗവും ഭയവും വരിഞ്ഞുമുറുക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ രണ്ടു പിഞ്ചുമക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് നെഞ്ചുപൊട്ടുകയാണ് ഈ കായികതാരം.
അശ്വതി ദരിദ്ര ജീവിതത്തോട് പൊരുതാൻ തുടങ്ങീട്ട് ആറ് മാസമായി. മൂന്നു രോഗികളും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ഒറ്റമുറിയിൽ മല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങീട്ടും ഇതേ കാലയളവ് പിന്നിടുന്നു. ഏഴു വർഷത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയ ആ കൈകളിൽ ഇന്ന് കരിഞ്ഞ പുകയും കണ്ണീരുമാണ് ബാക്കി. കണ്മുന്നിൽ അടഞ്ഞ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ വാതിലുകൾക്കൊപ്പം തകർന്നുവീണ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നന്മയുടെ കരമെങ്കിലും നീളുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്.
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