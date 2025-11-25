തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടില് കോഴിക്കോട്ടെ "കുടുംബപ്പോര്", ഇത്തവണ രണ്ടും കല്പ്പിച്ച് സഹോദരങ്ങള്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് നിന്നും ജനവിധി തേടുന്ന സഹോദരങ്ങള്... വീട്ടുകാര്യം മാറ്റിവച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് ഈ സ്ഥാനാര്ഥികള്
കോഴിക്കോട്: നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരപ്പോരും കുടുംബവിഷയവും വീട്ടുകാര്യമൊക്കെ നിരവധി.
എടച്ചേരി പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിൽ സംഗതി കുടുംബ വിഷയമാണ്. സഹോദരങ്ങളാണ് നേര്ക്കുനേർ അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നാദാപുരം ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയും ഐഎൻടിയുസി നേതാവുമായ ബാബു എന്ന മോട്ടി ടി.കെയെ വീഴ്ത്താൻ സിപിഎം രംഗത്തിറക്കുന്നത് മോട്ടിയുടെ അനുജൻ ടി.കെ.സുഭാഷിനെയാണ്. കോൺഗ്രസുകാരനായ താഴെകുറ്റിയിൽ ചാത്തുവിൻ്റെയും ജാനുവിൻ്റെയും മക്കളാണിവർ. മോട്ടിയുടെ മുഴുവൻ പേര് മോട്ടിലാൽ, സുഭാഷിൻ്റേത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. മോട്ടി കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം കാത്തപ്പോൾ സുഭാഷ് സിപിഎമ്മുകാരനായി.
ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. പക്ഷേ നേർക്കുനേർ അല്ല. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി രണ്ടു വാർഡുകളിലായി മത്സരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളായ എം.കെ.അജീഷും എം.കെ. അനീഷും. അനീഷ് 20-ാം വാർഡ് ചാത്തമംഗലം ടൗൺ, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയാണ്. സഹോദരനായ അജീഷ് ഇറങ്ങുന്നത് 21-ാം വാർഡ് വേങ്ങേരി മഠത്തിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ.
ഇരുവർക്കും എതിരാളികളായി എൽഡിഎഫ്, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളും രംഗത്തുണ്ട്. കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽസെക്രട്ടറിയായ എം.കെ. അജീഷ് കഴിഞ്ഞ തവണ തൊട്ടടുത്ത കോഴിമണ്ണ വാർഡിൽ നിന്നു ജയിച്ചതാണ്. എം.കെ.അനീഷ് ആദ്യ തവണയാണ് രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.
മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലാവട്ടെ സഹോദരിമാരാണ് പോരിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തടുത്ത വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടിയാണ് സഹോദരിമാർ മത്സരിക്കുന്നത്. മൂത്ത സഹോദരി എൻ.കെ.ദീപ വാർഡ് 15ലും ഇളയ സഹോദരി എൻ.കെ. ദിപിഷ വാർഡ് 13 ലും ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും കന്നി മത്സരമാണ്. നെല്ലാച്ചേരി അളക വീട്ടിൽ പ്രദീപൻ്റെ ഭാര്യയാണു സിപിഎം അംഗമായ ദീപ.
മൊയിലോത്തുംകണ്ടി അനീഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണു സിപിഐക്കാരിയായ എൻ.കെ. ദിപിഷ.മണിയൂർ പൊന്നോത്ത് പരേതരായ നാരായണൻ്റെയും കമലയുടെയും മക്കളാണ് ഇരുവരും. മണിയൂർ തെരുവിൽ യുഡിഫ് സ്വന്തന്ത്രയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയും ദീപയുമായി മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. മണിയൂർ നോർത്തിൽ അരിവാൾ നെൽക്കതിർ ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ടു തേടുന്ന ദിപിഷ കൈപ്പത്തിയോടും താമരയോടുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അമ്മയും മകനുമാണ് വിധിയെഴുത്തിനെ നേരിടുന്നത്. പൂനത്ത് ഊരാണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ ഷീബയും മകൻ അർജുനും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളാണ്. കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത സ്ഥാനാർഥിയായി ഷീബ ജനവിധി തേടുമ്പോൾ മകൻ അർജുൻ ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടൂർ ഡിവിഷനിൽ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലാണു മത്സരിക്കുന്നത്. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ അർജുൻ്റേത് കന്നിയങ്കമാണ്.
ആശ വർക്കറും കോട്ടൂർ ജനശ്രീ അഗ്രികൾ മറൽ ഡവലപ്മെൻ്റ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടറുമായ ഷീബ രണ്ടാം തവണയാണ് തെരഞ്ഞടുപ്പിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അമ്മക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മകന് കഴിയുമെങ്കിലും കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടൂർ ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ മകന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അമ്മക്ക് സാധിക്കില്ല. ജീപ്പ് ചിഹ്നത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഷീബ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന പി എൻ ഭരതനേയും താമരയിൽ മത്സരിക്കുന്ന എംടി മാധവനേയുമാണ് നേരിടുന്നത്. സിപിഎമ്മിലെ സരുൺ, ബിജെപിയിലെ ഉമേഷ് എന്നിവരാണ് അർജുൻ്റെ എതിരാളികൾ.
ഫറോക്ക് നഗരസഭയിൽ ദമ്പതികളാണ് തദ്ദേശപോരിന് രംഗത്തുള്ളത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ദമ്പതിമാർ മത്സരിക്കുന്നത്. ചെനപ്പറമ്പ് സൗത്ത് 34-ാം വാർഡിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി പവിത്രൻ ആലമ്പറ്റ. ഭാര്യ ശ്രീജപവിത്രൻ ഫറോക്ക് ടൗൺ 5-ാം വാർഡിലും. കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാം വാർഡിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ശ്രീജ മത്സരിച്ചിരുന്നു.
35 വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ബിജെപി കരുവൻതിരുത്തി ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റായ പവിത്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായാണ് അങ്കം കുറിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ്, സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളോടാണ് പവിത്രൻ്റെ പോരാട്ടം. ഫറോക്ക് ടൗണിൽ അരിവാൾ ചുറ്റികയോടും കൈപ്പത്തിയോടുമാണ് താമരയിൽ ശ്രീജയുടെ മത്സരം.
