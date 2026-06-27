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ഇസിജിയിലും എക്കോ ടെസ്‌റ്റിലും വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടും ട്രെഡ്‌മിൽ ടെസ്‌റ്റ് നടത്തി;73 കാരൻ്റെ മരണത്തിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് കുടുബം

നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്നാണ് 73 കാരനായ ഉണ്ണിത്താനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഡോക്‌ടറുടെ അശ്രദ്ധയും സുരക്ഷാ നടപടികളിലെ പിഴവുമാണ് മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്.

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(ഫയൽ ഫോട്ടോ) ഉണ്ണിത്താൻ, സിഎം ഹോസ്‌പിറ്റൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 8:05 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സക്കെത്തിയ 73 കാരനായ രോഗിയുടെ മരണത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കെതിരെ ചികിത്സ പിഴവ് ആരോപിച്ച് കുടുംബം. പന്തളം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ ആശുപത്രിക്കെതിരെയാണ് പരാതി.

ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ഉളവുക്കാട് കളീക്കൽ വീട്ടിൽ പങ്കജാക്ഷൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ (73) മരണത്തിൽ മകൾ ജ്യോതിശ്രീ ഉണ്ണിത്താനാണ് ആശുപത്രിക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. നെഞ്ചുവേദനയുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗി മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കിടെ മരിക്കാൻ ഇടയായത് ഡോക്‌ടറുടെ അശ്രദ്ധയും സുരക്ഷാ നടപടികളിലെ പിഴവുമാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പന്തളം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബം പരാതി നല്‍കിയെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

മെയ് 25 ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗിയെ ഇസിജിയും ഇസിഎച്ച്ഒയും നടത്താൻ നിർദേശിച്ചു. പിന്നീട് പ്രായം കണക്കിലെടുക്കാതെയും പരിശോധനാഫലങ്ങളായ ഹൃദയ സങ്കീർണതകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെയും ട്രെഡ്‌മിൽ ടെസ്‌റ്റിന് (ടിഎംടി) നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് മൂലമുണ്ടായ കടുത്ത ശാരീരിക സമ്മർദ്ദമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

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എക്കോയിലും ഇസിജിയിലും വ്യതിയാനം കണ്ട വ്യക്തിയെ സാധാരണ ടിഎംടിക്ക് നിർദേശിക്കാറില്ലെന്നും ഇതിന് പുറമെ 60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള രോഗികൾക്ക് ഈ ടെസ്‌റ്റ് നടത്താറില്ലെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു. എന്നാൽ പരാതി തള്ളി ആശുപത്രി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി. പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ സങ്കീർണമായ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതിനാലാണ് ടിഎംടി പരിശോധന നടത്താൻ ഡോക്‌ടർ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

പരിശോധനകളിലും തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയിലും യാതൊരു പിഴവുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾത്തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകിയശേഷം ഡോക്‌ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റിയതെന്നുമാണ് പന്തളം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്.

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TAGGED:

MEDICAL NEGLIGANCE
COMPLAINT ON PATIENT DEATH
PATHANAMTHITTA MEDICAL NEGLIGANCE
KERALA MEDICAL NEGLIGENCE CASE
MAN DEATH IN PATHANAMTHITTA

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