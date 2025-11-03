ട്രെയിനില്നിന്ന് പെണ്കുട്ടിയെ ചവിട്ടി പുറത്തിട്ട സംഭവം: ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബം, അടിയന്തര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാവ്
പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രെയിനിലും വല്ലപ്പോഴും റൗണ്ട്സിന് വരുന്നതിന് പകരം ജനറല് കംപാര്ട്ട്മെൻ്റിലുള്പ്പെടെ ആര്പിഎഫിൻ്റെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമുണ്ടായില്ലെങ്കില് അതിക്രമങ്ങള് ഇനിയും വര്ധിക്കുമെന്ന് ഓള് കേരള റെയില്വേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറിയും അധ്യാപകനുമായ ലിയോണ്സ്
Published : November 3, 2025 at 3:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന പെണ്കുട്ടിയെ വര്ക്കല അയന്തിയില്വച്ച് റെയില്വേ ട്രാക്കിലേക്ക് ചവിട്ടിതള്ളിയിട്ട സംഭവത്തില് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം. പരിക്കേറ്റ 19 കാരിയായ പാലോട് സ്വദേശിനി ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പെണ്കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പ്രിയദര്ശിനി രംഗത്ത് വന്നു. കുട്ടിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാന് സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും മെഡിക്കല് കോളജിലെത്തിയ പ്രിയദര്ശിനി പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിലെത്തി തന്നെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷമാണ് ശ്രീക്കുട്ടി ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് എത്തിയത്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അതിക്രമം. തൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പമാണ് മക്കള് താമസിക്കുന്നത്. അപകടവിവരം അമ്മയാണ് തന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചത്. മകളെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. വാര്ത്തയിലെ ദൃശ്യങ്ങള് മാത്രമാണ് കണ്ടതെന്നും പ്രിയദര്ശിനി പറഞ്ഞു.
ശരീരത്തില് 20 ഓളം മുറിവുകളുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണ് ശ്രീക്കുട്ടി. വര്ക്കല അയന്തി പാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നുമായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ ശ്രീക്കുട്ടിയെ തിരുവനന്തുപുരം പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാര് ചവിട്ടി പുറത്തേക്കിട്ടത്. ബെംഗളൂരുവില്നിന്ന് എറണാകുളത്തെത്തി കൂട്ടുകാരിക്കൊപ്പം ആലുവയില് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് പോയി മടങ്ങിവരുകയായിരുന്നു ശ്രീക്കുട്ടി. റെയില്വേ ട്രാക്കില് അബോധാവസ്ഥയില് കിടന്ന ശ്രീക്കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം-കൊല്ലം മെമുവിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് കാണുകയും ട്രെയിനില് കയറ്റി വര്ക്കലയിലെത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. അവിടെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനാല് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ നിലവിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് യോഗം ചേര്ന്ന ശേഷമറിയിക്കുമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് നിന്നുമറിയിച്ചത്.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ചികിത്സാ സഹായം നല്കാന് സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ വീട് ഉള്പ്പെട്ട പാലോട് വാര്ഡിലെ മെമ്പര് ചിന്നമ്മ ജോസും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമ്മയും മക്കളും മാത്രമുള്ള കുടുംബമാണ് ശ്രീക്കുട്ടിയുടേത്. വര്ഷങ്ങളോളം ബെംഗളൂരുവില് ജോലി ചെയ്താണ് ശ്രീക്കുട്ടിയെയും സഹോദരിയെയും അമ്മ വളര്ത്തിയത്. അടുത്തിടെയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു വീട് പോലും അവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തീവ്ര പരിചണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇപ്പോള് ശ്രീക്കുട്ടി ചികിത്സയില് തുടരുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയ തുക ചെലവിടാനുള്ള ശേഷി കുടുംബത്തിനില്ലെന്നും മെമ്പര് വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം ആരോപണത്തിനു പിന്നാലേ മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലുള്ള പെണ്കുട്ടിക്ക് മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് മെഡിക്കല് കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിന് നിര്ദേശം നല്കി.
പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രെയിനിലും ആര്പിഎഫ് സാന്നിധ്യമില്ല, അപകടങ്ങള് ഇനിയും വര്ധിക്കും
സൗമ്യ വധക്കേസ് മുതല്ക്കേ റെയില്വേയിലെ ആര്പിഎഫ് സാന്നിധ്യം വര്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓള് കേരള റെയില്വേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറിയും അധ്യാപകനുമായ ലിയോണ്സ് പറയുന്നു. നിരവധി തവണ ദക്ഷിമേഖലാ റെയില്വേ ഡിവിഷനും ആര്പിഎഫ് അധികാരികള്ക്കും ആര്പിഎഫിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വര്ക്കലയില് ആക്രമണം നടന്നപ്പോഴും ആര്പിഎഫ് അതിവേഗം പ്രതിയെ പിടികൂടി. എന്നാല് ആര്പിഎഫ് സാന്നിധ്യം ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് അക്രമണം തന്നെ ചിലപ്പോള് ഒഴിവായേനെ. ആളില്ലാതെയാണ് കേരളമുള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ആര്പിഎഫിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രെയിനിലും വല്ലപ്പോഴും റൗണ്ട്സിന് വരുന്നതിന് പകരം ജനറല് കംപാര്ട്ട്മെൻ്റിലുള്പ്പെടെ ആര്പിഎഫിൻ്റെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമുണ്ടായില്ലെങ്കില് അതിക്രമങ്ങള് ഇനിയും വര്ധിക്കും. ആര്പിഎഫില് കൂടുതല് തസ്തികകള് സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തില് നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെ ഉള്പ്പെടെ കണ്ട് ആവശ്യമുന്നയിക്കുമെന്നും ലിയോണ്സ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ട്രെയിനില് പെണ്കുട്ടിക്കുണ്ടായ അപകടം ദൗർഭാഗ്യകരം, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; ടൂറിസം മേഖലയിലെ ആശങ്കയിൽ ഇടപെട്ട് മന്ത്രി റിയാസ്