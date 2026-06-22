തിരുവനന്തപുരത്ത് പരസ്യം, തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാജ ചികിത്സ; അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടപടിയെടുത്ത് അധികൃതർ
തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാക്കയിലെ ഗുരുപാദം ക്ലിനിക്കിനും റോബിൻ ഗുരു സിങ് എന്നയാൾക്ക് എതിരെയും അഞ്ച് കൊല്ലം മുൻപാണ് പൊതു പ്രവർത്തകനായ കെ. ശ്രീകുമാർ പരാതി സമർപ്പിച്ചത്.
Published : June 22, 2026 at 8:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പരസ്യബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നട്ടെല്ല് സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നടത്തുന്നയാൾക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. ക്രിമിനൽ നിയമ പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് എതിരെ പരാതി സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കേരള സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു.
മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാക്കയിലെ ഗുരുപാദം ക്ലിനിക്കിനും റോബിൻ ഗുരു സിങ് എന്നയാൾക്ക് എതിരെയും അഞ്ച് കൊല്ലം മുൻപാണ് പൊതു പ്രവർത്തകനായ കെ. ശ്രീകുമാർ പരാതി സമർപ്പിച്ചത്.
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കരിങ്കൽ, തമിഴ്നാട് എന്ന വിലാസത്തിൽ സ്പൈൻ സ്പെഷലിസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഗുരുപാദം ക്ലിനിക്ക് പരസ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. പേരിന് മുൻപ് ഡോക്ടർ എന്ന് ചേർത്ത് റോബിൻ ഗുരു സിങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പരസ്യം നൽകാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ ചികിത്സ നടത്തുന്നയാൾക്ക് കേരളം, തമിഴ്നാട് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകളിൽ രജിസ്ട്രേഷനില്ലെന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കണ്ടെത്തി.
എന്നാൽ കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിക്കെതിരെയും സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന വ്യാജ ചികിത്സക്കെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് കേരള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് അധികാരമുള്ളതെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. പരാതിയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാപനം തമിഴ്നാട്ടിലായതിനാൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും രജിസ്ട്രാർ അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിൽ ഇത്തരം പരസ്യബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചികിത്സ നടത്തിയാൽ മലയാളികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകണമെന്നും കമ്മീഷൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് 2021 ഡിസംബർ 18 ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 ലെ ഉത്തരവ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നടപ്പാക്കിയില്ല. തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് നോട്ടിസയച്ചു.
നോട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷനേഴ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 42 പ്രകാരം ചികിത്സകനെതിരെ ക്രിമിനൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രാർ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. 2021 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
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