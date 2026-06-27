'വ്യാജ ചികിത്സയും ആഭിചാരക്രിയയും'; ചെർക്കളയിൽ വ്യാജ സിദ്ധൻ്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ്, പരാതി ലഭിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക്
ചെർക്കള സ്വദേശി ഉസ്തദ് ശിഹാബുദ്ധീൻ ഫൈസിയുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്.
Published : June 27, 2026 at 12:07 PM IST
കാസർകോട്: വ്യാജ ചികിത്സയും ആഭിചാരക്രിയയും നടത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ കാസർകോട് ചെർക്കളയിൽ റെയ്ഡ്. ചെർക്കള സ്വദേശി ഉസ്തദ് ശിഹാബുദ്ധീൻ ഫൈസിയുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് നേരിട്ട് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.
പലവിധ രോഗങ്ങൾ ആയി എത്തുന്നവർക്ക് വ്യാജ ചികിത്സ നൽകിയും ആഭിചാരക്രിയയും നടത്തുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. വ്യാജ ചികിത്സ നൽകി എന്ന പരാതി ഉള്ളതിനാലാണ് പൊലീസിനൊപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പും പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്.
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''കുറച്ച് മരുന്നുകള് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിന് പുറമെ വെള്ളം മന്ത്രിച്ച് കൊടുക്കാൻ ധാരാളം ബോട്ടിലുകള് ഇയാള് ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കാല് മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുട്ടയിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലി നൽകാറുണ്ടെന്ന് ശിഹാബുദ്ധീൻ ഫൈസി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങള് അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. വ്യാജമായാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സ നടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ യാതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇയാള്ക്കില്ല'' - എസ്ഐ അനൂപ് പറഞ്ഞു.
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