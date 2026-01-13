വാട്സ്ആപ്പിലും മറ്റും വരുന്ന 'ഹായ്' ഒരു കെണിയാണെ; ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ തട്ടിപ്പ്, നഷ്ടമായത് കോടികൾ
വ്യാജ ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ ട്രേഡിങ് നടത്തിയത് വഴി കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾക്ക് നഷ്ടമായത് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ...
Published : January 13, 2026 at 7:36 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ അത്തോളി സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടമായത് 1.26 കോടി രൂപ. ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൻ തുക ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പിലാണ് അത്തോളി സ്വദേശിയായ റിട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അത്തോളി പൊലീസും സൈബർ ക്രൈം പൊലീസും കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്കുകൾ വഴിയും വാട്സ്ആപ്, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയുമാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇരയെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് അത്തോളി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതേ രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പരാതിക്കാരനെയും ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വൻ ലാഭം നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. തട്ടിപ്പുകാർ നൽകിയ ലിങ്കുകൾ വഴി വ്യാജ ട്രേഡിങ് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ പണം നിക്ഷേപിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ലാഭവിഹിതം നൽകി വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. ലാഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നികുതി, സർവീസ് ചാർജ് എന്നിവയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ സംശയം തോന്നി. മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരന് മനസിലായത്.
ആഴ്ചകൾ നീണ്ട വിടാതെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് റിട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും വലയിലാക്കിയത്. സൈബർ ക്രൈം ടീം നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ കംബോഡിയ, മ്യാന്മർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ശൃംഖലയുള്ളതെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തുകകൾ തിരിച്ചു നൽകി വിശ്വാസം കൈപ്പറ്റിയതിന് ശേഷം വൻ തുകയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡമ്മി അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ഈ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകകൾ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമാന രീതിയിൽ തോടന്നൂർ സ്വദേശിക്കും വൻ തുക നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് 76 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
തട്ടിയെടുത്തത് വിശ്വാസമോ
ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പറോ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളോ കരസ്ഥമാക്കുന്നതാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം. പിന്നാലെ നിരീക്ഷണമാണ്. ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവരെയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം കുടുതലായും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് അത്രയും താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെസേജുകളാണ് ആദ്യം വരിക.
പിന്നീട് അത് വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും. വോയ്സ് മെസേജ് അവശ്യപ്പെട്ടാൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകും. എന്നാൽ അൽപ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും വിധം ശബ്ദ മറുപടി വരും. പുരുഷന്മാരാണ് ഈ രീതിയിൽ കൂടുതലായും ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ജാതകത്തിലെ വിവരങ്ങളടക്കം പറഞ്ഞ് തരും.
ഫേസ് ബുക്ക് മെസഞ്ചറിലൂടെയാണ് അത്രയും കാലമുള്ള ചാറ്റിങ് പതിയെ ഒഴിവാക്കുകയും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ടെലഗ്രാം, വാട്സാപ്പ് എന്നിവയിലാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അവിടെയാണ് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈവശമുള്ള നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റിസിലേക്ക് മെസേജ് വരികയോ ചെയ്താൽ പിന്നെ പെട്ടു.
പിന്നാലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. അവിടെയാണ് മറ്റൊരു വരുമാന മാർഗത്തിൻ്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് നോക്കി കൂടുതൽ അടുക്കും. അത് ആളേയും തരവും നോക്കി പല വിധത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. എന്തായാലും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പണം തട്ടുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം പിടിച്ച് ചതി കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടിടുക.
പരിചിതമല്ലാതെ ഫോൺ കോളുകൾ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന മെസേജുകൾ എന്നിവ വന്നപാടെ അവഗണിക്കണമെന്ന് സൈബർ ക്രൈം ടീം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അറിയുന്നവരുമായുള്ള വീഡിയോ ചാറ്റിങ് പോലും സൂക്ഷ്മമായി നീരീക്ഷിക്കണമെന്നും സൈബർ ടീം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. തട്ടിപ്പിനിരയായാൽ ഉടൻ തന്നെ 1930 എന്ന സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറിൽ വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
