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വ്യാജ പേരിൽ സിദ്ധൻ ചമഞ്ഞ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം; പ്രതിക്ക് 43 വർഷം തടവും പിഴയും

പേടി മാറ്റുന്നതിനായി മാതാപിതാക്കൾ ജ്യോതിഷാലയത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ പ്രതി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

SEXUAL ABUSE CASE ernakulam MINOR GIRL SEXUALLY ASSAULTED pocso
Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 8:10 PM IST

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എറണാകുളം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിക്ക് 43 വർഷം കഠിനതടവും രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. സൗത്ത് മാറാടി പാറയിൽ വീട്ടിൽ അമീർ (42) നെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുക ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതി കൂടുതൽ കാലം തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 2023-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിനാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. കോലഞ്ചേരി കടമറ്റത്ത് വ്യാജ പേരിൽ സിദ്ധനായി നടിച്ച് ജ്യോതിഷാലയം നടത്തിവരികയായിരുന്നു പ്രതിയായ അമീർ. പേടി മാറ്റുന്നതിനായി മാതാപിതാക്കൾ ജ്യോതിഷാലയത്തിൽ പൂജ നടത്തുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെയാണ് പ്രതി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. പൂജയുടെ മറവിൽ പ്രതി കുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഭയന്നുപോയ കുട്ടി വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞതോടെയാണ് അതിക്രമം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പൊലീസ് കേസ് എടുത്ത വിവരം അറിഞ്ഞ് ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ അതീവ സാഹസികമായാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒളിത്താവളം വളഞ്ഞ പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ കാർ ചേസ് ചെയ്താണ് അന്വേഷണ സംഘം വലയിലാക്കിയത്.

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പ്രതി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നടത്തിവന്ന കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജ്യോതിഷാലയത്തിൽ പിന്നീട് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങളും വൻതോതിൽ പണവും കണ്ടെത്തുകയും ഇവ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ദിലീഷ് ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജമുന പിആർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും നിർണായകമായി മാറി.

കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ സജീവ് (റിട്ട.), മനോജ് കുമാർ, ബിജു ജോൺ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ (എഎസ്ഐ) ചന്ദ്ര ബോസ്, ജിഷാ മാധവൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എഎസ്ഐ ലേഖ ആയിരുന്നു കോർട്ട് ലെയ്സൻ ഓഫിസറായി പ്രവർത്തിച്ചത്. സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതി മറ്റാരെയെങ്കിലും തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് മുൻപ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പ്രതിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിനൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് പൊലീസിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്.

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TAGGED:

SEXUAL ABUSE CASE
ERNAKULAM
MINOR GIRL SEXUALLY ASSAULTED
POCSO
FAKE PRIEST SEXUALLY ASSAULTED GIRL

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