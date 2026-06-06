ETV Bharat / state

മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പോസ്റ്റ്; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറച്ചതായി പ്രചരിച്ച വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട്, കേരള പൊലീസ് ആക്‌ടിലെയും വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്.

FAKE SOCIAL MEDIA POST MINISTER KM SHAJI PHOTO MISUSED FAKE NEWS ABOUT KM SHAJI
K M Shaji (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : June 6, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറച്ചതായി പ്രചരിച്ച വ്യാജ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾകൊള്ളിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ഫീസിൻ്റെ വർധനവ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചതായിട്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. 2022-26 കാലയളവില്‍ വീടുകള്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് എടുത്തവരെല്ലാം ഈ മാസം 26 മുതല്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ അപേക്ഷിച്ചാല്‍ അടച്ച മുഴുവന്‍ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കെ എം ഷാജിയുടെ ഫോട്ടോ വച്ചുള്ള പ്രചരണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് വെള്ളിയാഴ്‌ച നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്‌ട് ,കേരള പൊലീസ് ആക്‌ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന വകുപ്പ് അടക്കം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പൊലീസ്

ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ പ്രചരിച്ച വ്യാജ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ ചിത്രം നിർമിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also read:പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ്: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തെളിവെടുത്തു

TAGGED:

FAKE SOCIAL MEDIA POST
MINISTER KM SHAJI
PHOTO MISUSED
FAKE NEWS ABOUT KM SHAJI
FAKE SOCIAL MEDIA POST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.