പതിമൂന്നുകാരിയുടെ വ്യാജ പീഡന പരാതി: കൂടൽ എസ്ഐ ജയ്മോന് സ്ഥലംമാറ്റം
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഐക്കെതിരായ നടപടിയിൽ ദക്ഷിണ മേഖല ഡിഐജി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. നിലവിൽ കോന്നി സിഐയ്ക്കാണ് കൂടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അധിക ചുമതല.
Published : July 9, 2026 at 5:27 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പതിമൂന്നുകാരിയുടെ വ്യാജ പീഡന പരാതിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാക്കളെ മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ എസ്ഐയെ സ്ഥലംമാറ്റി. കൂടൽ എസ്ഐ ജയ്മോനെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിലാണ് എസ്ഐയെ ജില്ലാ ഹെഡ്കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഐക്കെതിരായ നടപടിയിൽ ദക്ഷിണ മേഖല ഡിഐജി ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും. നിലവിൽ കോന്നി സിഐയ്ക്കാണ് കൂടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അധിക ചുമതല. വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഡിഐജിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്ഐക്കെതിരായ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
വ്യാജ പീഡനപരാതിയെ തുടർന്ന് ആറ് പേരെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരിൽ ഹൃദ്രോഗിയായ ഇരുപതുകാരനെ പൊലീസ് മർദിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. കേസില് പൊലീസിനെതിരെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ നിയമവിരുദ്ധമായി കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തുവെന്നും കുട്ടികളോട് പൊലീസ് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നും രക്ഷിതാക്കള് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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പതിമൂന്ന് വയസുകാരി നൽകിയ വ്യാജ പീഡന പരാതിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത യുവാക്കളെ മർദിച്ചെന്നാരോപിച്ച് യുവാവും മാതാപിതാക്കളും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കൊല്ലം പത്തനാപുരത്ത് വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട പാടം സ്വദേശിയായ യുവാവ് കൂടൽ എസ്ഐക്കെതിരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
ഹൃദയസംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ആളായ തന്നെ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ സിവില് വേഷത്തിലെത്തിയ കൂടല് എസ്ഐയും സംഘവും പത്തനാപുരത്തുള്ള വാടകവീട്ടില് അതിക്രമിച്ചു കയറി ബലം പ്രയോഗിച്ചു തങ്ങളെ ഒരു വാഗണ്ആർ കാറില് കയറ്റി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പൊലീസുകാർ പൊലീസ് യുണിഫോമിൽ അല്ലായിരുന്നു. തനിക്ക് ഒരറിവും ഇല്ലാത്ത സംഭവതെകുറിച്ച് ക്രൂര മർദ്ദനവും ചോദ്യം ചെയ്യലും ആണ് പൊലീസ് നടത്തിയതെന്നും യുവാവ് പരാതിയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും നടപടിയും. ഇതിനിടെ മർദിച്ച പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവജന സംഘടനകൾ കൂടൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
സഹപാഠികള് ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പതിമൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആറ് പേരെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചിരുന്നു. കുട്ടികള് തമ്മിലുണ്ടായ തര്ക്കമാണോ ഇത്തരം ഒരു പരാതിക്ക് കാരണമായതെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
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