വാടക വീട്ടിൽ വ്യാജ മദ്യം നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന; ഒരാൾ പിടിയിൽ
ആറ്റപ്പിള്ളി സ്വദേശി ജിതിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 231.5 ലിറ്റർ വ്യാജ മദ്യവും 88 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും എക്സൈസ് പിടികൂടി.
Published : August 14, 2026 at 5:23 PM IST
തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വൻ വ്യാജ മദ്യവേട്ട. അളഗപ്പ നഗറിലെ വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യം പിടികൂടിയത്. 231.5 ലിറ്റർ വ്യാജ മദ്യവും 88 ലിറ്റർ സ്പിരറ്റുമാണ് ചേർപ്പ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആറ്റപ്പിള്ളി സ്വദേശി ജിതിനെ അറസ്റ്റ് എക്സൈസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഓണാഘോഷം ലക്ഷ്യമിട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച വ്യാജ മദ്യമാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ അമ്മാടം ചിറയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ആദ്യം ജിതിൻ എക്സൈസിൻ്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. ജിതിൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ച 18 ലിറ്റർ വ്യാജ മദ്യവും എക്സൈസ് പിടികൂടി.
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തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് അളകപ്പ നഗറിലെ തൻ്റെ വ്യാജ മദ്യ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ജിതിൻ എക്സൈസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നീട് ജിതിനുമായി എക്സൈസ് സംഘം അളകപ്പ നഗറിലെ വാടകവീട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യാജ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ എത്തി.
അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ വൻ വ്യാജമദ്യ ശേഖരവും സ്പിരിറ്റും കണ്ടെത്തിയത്. 231.5 ലിറ്റർ വ്യാജ മദ്യവും മദ്യം നിർമ്മിക്കാനായി ശേഖരിച്ചുവച്ച 88 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും, മദ്യം നിറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും എക്സൈസ് അവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു.
എവിടെനിന്നാണ് ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ ജിതിന് സ്പിരിറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്നും നിർമ്മിച്ച വ്യാജ മദ്യം എവിടെയൊക്കെയാണ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സൈസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ജിതിൻ്റെ ഫോൺ രേഖകളും എക്സൈസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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