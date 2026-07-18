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വ്യാജ കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട്; ഒരു ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് കൂടി അറസ്‌റ്റിൽ

ഡിവൈഎഫ്ഐ വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎം കണ്ണങ്കുഴി ബ്രാഞ്ചംഗവുമായ അമലിനെയാണ് എസ്ഐടി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 4:37 PM IST

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കോഴിക്കോട്: വടകരയിലെ വ്യാജ കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കേസിൽ ഒരു അറസ്‌റ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി എസ്ഐടി. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ആർ അമൽ ആണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. 'റെഡ് ബറ്റാലിയൻ' എന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഷെയർ ചെയ്‌തത് അമലാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐ വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎം കണ്ണങ്കുഴി ബ്രാഞ്ചംഗവുമാണ് അമൽ. കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ അറസ്‌റ്റ് ആണിത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ജിതിൻ ഭാസ്‌കർ നേരത്തെ അറസ്‌റ്റിലായിരുന്നു.

'റെഡ് ബറ്റാലിയൻ' എന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യാജ കാഫി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആദ്യമായി ഷെയർ ചെയ്‌തത് അമലാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ തുടർന്നാണ് അമലിനെ ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കുകയും അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അമലിനെ ഉടൻ കോടതി ഹാജരാക്കും.

കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള റിബേഷ് രാമകൃഷ്‌ണനെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ എസ്ഐടി നടത്തിയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യ അപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ അപേക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരാളെ കൂടി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിർമ്മിച്ചവരെയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെയും കേസ് എടുക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ തേടി പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ആരാണിത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും എസ്ഐടിക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല.

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2024ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വൻ വിവാദമായിരുന്ന സൈബർ കുറ്റക്രത്യമായിരുന്നു കാഫിർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വിവാദം. വടകര മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് വർഗ്ഗിയപരമായ വ്യാജ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നത്. 2024ൽ വടകര ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെകെ ശൈലജയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിലും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് അരങ്ങേറിയത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫി പറമ്പിൽ അഞ്ചുനേരം നിസ്‌കരിക്കുന്ന ആളാണെന്നും, അതിനാൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ 'കാഫിറായ'(മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത) കെകെ ശൈലജയ്ക്ക് മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഈ സന്ദേശം പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത് മുസ്ലിം സ്‌റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (എംഎസ്എഫ്) നേതാവായ മുഹമ്മദ് കാസിം എന്നയാളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഐയും ഇടത് അനുകൂല സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളും രംഗത്തെത്തി.

യുഡിഎഫ് വോട്ട് നേടാൻ വർഗീയത ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ താൻ അങ്ങനെയൊരു സന്ദേശം ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നും തൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും കാണിച്ച് മുഹമ്മദ് കാസിം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ആരോപണവിധേയനായ മുഹമ്മദ് കാസിമിന് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും സ്ക്രീൻഷോട്ട് പൂർണ്ണമായും വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഈ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആദ്യമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇടത് അനുകൂല വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളായ 'റെഡ് ബറ്റാലിയൻ', 'വടകര സ്ക്വാഡ്' എന്നിവയിലൂടെയാണെന്ന് പൊലീസ് പിന്നിട് കണ്ടെത്തി. സന്ദേശം വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവായ ജിതിൻ ഭാസ്‌കറിനെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

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