വ്യാജ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് കേസ്; ഏജൻ്റിന് 28 വർഷം കഠിനതടവ്
2008-09 കാലയളവിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പത്തനംതിട്ട റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലെ (ആർടിഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏജൻ്റുമാരും ചേർന്ന് വൻ അഴിമതിയാണ് അക്കാലത്ത് നടത്തിയത്
By PTI
Published : October 1, 2026 at 11:36 AM IST
കൊല്ലം: പത്തനംതിട്ട ആർടി ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് കേസിൽ ഏജൻ്റിന് 28 വർഷം കഠിനതടവും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. അടൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെയാണ് (47) കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഡോ. മോഹിത് സി എസ് ശിക്ഷിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി വിധിച്ച ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്നതിനാൽ പ്രതി ആറു വർഷം ജയിലിൽ കഴിയണം.
വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചു
2008-09 കാലയളവിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പത്തനംതിട്ട റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലെ (ആർടിഒ) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏജൻ്റുമാരും ചേർന്ന് വൻ അഴിമതിയാണ് അക്കാലത്ത് നടത്തിയത്. പുതിയ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനും, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (എൽഎംവി), ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ (എച്ച്പിവി) തുടങ്ങിയവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും ബാഡ്ജ് ലഭിക്കുന്നതിനും വിലാസം മാറ്റുന്നതിനുമായി നിരവധി പേരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പണം കൈപ്പറ്റിയത്. യാതൊരുവിധ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാതെയും ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്താതെയുമാണ് അപേക്ഷകർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ വ്യാജ രേഖകൾ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് ഒന്നിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് എം എച്ച് ലത്തീഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമം, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്ന അന്നത്തെ ആർടിഒ വിചാരണയ്ക്കിടെ മരിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ മറ്റൊരു ഏജൻ്റ് അന്വേഷണ സമയത്തും മരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് രണ്ടാം പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് മാത്രം വിചാരണ നേരിട്ടത്.
കർശന ശിക്ഷ
വിജിലൻസിനു വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ ദിവ്യ പി എസ്, സിജു രാജൻ എന്നിവരാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്. കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെയും സാക്ഷിമൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. ഡ്രൈവിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും പണം വാങ്ങി ലൈസൻസ് നൽകുന്ന പ്രവണത സമൂഹത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിനും നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കേസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിച്ചത്.
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നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ അഴിമതിക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ കോടതി നൽകുന്നത്. പ്രതിക്ക് ലഭിച്ച 28 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ലഭിച്ച ശിക്ഷകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിയമപരമായ ആനുകൂല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജയിൽവാസം ആറു വർഷമായി ചുരുങ്ങിയത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി കൂടുതൽ കാലം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
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