ഡാൻസാഫ് ചമഞ്ഞ് ട്രെയിൻ യാത്രികനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച; 25,000 റിയാൽ തട്ടി
വരാവൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഈ മാസം 20ന് പുലർച്ചെ 3.15നാണ് കവർച്ച നടന്നത്
Published : October 27, 2026 at 11:09 AM IST
കാസർകോട്: പൊലീസിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ ഡാൻസാഫ് ചമഞ്ഞ് ട്രെയിൻ യാത്രികനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിദേശ കറൻസി കവർന്നു. മലപ്പുറം ചെമ്മാട് സ്വദേശി ഉമ്മറിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 25,000 സൗദി റിയാലാണ് നാലംഗ സംഘം തട്ടിയെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
വരാവൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഈ മാസം 20ന് പുലർച്ചെ 3.15നാണ് കവർച്ച നടന്നത്. മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്നും കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉമ്മർ. ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ കോച്ചിലായിരുന്നു യാത്ര. പുലർച്ചെ വണ്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡാൻസാഫ് സംഘമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നാലുപേർ ചേർന്ന് ഉമ്മറിനെ നിർബന്ധിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈകൾ പിന്നിലാക്കി കെട്ടിയ ശേഷം പണം തട്ടിയെടുത്ത് സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടു. സംശയം തോന്നിയ യാത്രികൻ ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹവാല പണമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് റെയിൽവേ പൊലീസ്. പരാതിക്കാരനായ ഉമ്മർ ബാവ ഹവാല ഇടപാടുകളിലെ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട് സ്വദേശിക്ക് കൈമാറാൻ കൊണ്ടുവന്ന സൗദി റിയാലാണ് മറ്റൊരു സംഘം ആസൂത്രിതമായി തട്ടിയെടുത്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിദേശത്തുനിന്ന് അനധികൃതമായി കൊണ്ടുവരുന്ന പണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കവർച്ചാ സംഘങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മർ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനിലെയും കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
പൊലീസിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ ഡാൻസാഫ് ചമഞ്ഞ് യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ റെയിൽവേ പൊലീസും ജില്ലാ പൊലീസും ശക്തമായ ജാഗ്രതാനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പരിശോധിക്കുന്നത് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡാൻസാഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് സ്ക്വാഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻപ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് യാത്രക്കാരെ കാണിച്ചിരിക്കണം. റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെയോ ആർപിഎഫിൻ്റെയോ അറിവോ സാന്നിധ്യമോ ഇല്ലാതെ ഒരു യാത്രക്കാരനെയും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി പരിശോധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും നിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെയും സിസിടിവി നിരീക്ഷണം 24 മണിക്കൂറും സജീവമാക്കും. സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെയും ട്രെയിനുകളിൽ സ്ഥിരമായി യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്താൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാല സർവീസുകളിൽ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെയും ആർപിഎഫിൻ്റെയും സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകൾ പ്രത്യേക പെട്രോളിങ് നടത്തും.
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യാത്രക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയമോ ഭീഷണിയോ ഉണ്ടായാൽ ഉടനടി സഹായം തേടുന്നതിനായി 139, 112 എന്നീ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അഭ്യർഥിച്ചു. ട്രെയിനിലെ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ടിടിഇ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നേരിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണവും വിദേശ കറൻസികളും കൈവശം വച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അപരിചിതരോട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കരുതെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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