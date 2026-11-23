വ്യാജക്രീമുകൾ എത്തുന്നത് കള്ളക്കടത്തിലൂടെ; പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ
വ്യാജ ഫേസ് ക്രീമുകൾ നിരോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ഇടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു.
Published : November 23, 2026 at 5:30 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാജ ക്രീമുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് കള്ളക്കടത്തിലൂടെയായതിനാൽ തുറമുഖങ്ങളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ശുപാർശ ചെയ്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.
വ്യാജ ഫേസ് ക്രീമുകൾ വൃക്കരോഗമുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് കടകളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പന സജീവമാണ്. ഫൈസ, ഗോറി, എഫ് ട്യൂൺ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ വിപണിയിലുള്ളത് ഒരേ ക്രീം തന്നെയാണെന്ന് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. വ്യാജ ഫേസ് ക്രീമുകൾ നിരോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ഇടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു.
'ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് നിറം വർധിപ്പിക്കാം'; ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന തടയാനാകാതെ സർക്കാർ
വ്യാജ ക്രീമുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കടകളിൽ നിന്നും ഈ ക്രീമുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും സജീവമായി തുടരുന്ന ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന തടയാൻ സർക്കാരിനാകുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ 'ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് നിറം വർധിപ്പിക്കാം', 'പാടുകളും മുഖക്കുരുവും പൂർണമായി മാറ്റാം', 'പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ മാത്രം' തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളോടെയാണ് പല ഉത്പന്നങ്ങളും വിൽക്കപ്പെടുന്നത്.
നിർമാതാവിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, ചേരുവകൾ, ലൈസൻസ്, ഗുണനിലവാര പരിശോധന, കാലാവധി എന്നിവ വ്യക്തമല്ലാത്ത ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രീമിലുള്ള മെർക്കുറി ചർമ്മത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ വൃക്കകളുടെ അരിപ്പകളെ ബാധിക്കുകയും മൂത്രത്തിലൂടെ അമിതമായി പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ദീർഘകാല സമ്പർക്കം നാഡീവ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കും.
അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രീം എത്തുന്നത് തടയാൻ നടപടി
വ്യാജ ക്രീമുകൾ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് സർക്കാർ. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ക്രീമുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. അതിനാൽ, അതിർത്തികളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ സർക്കാരിന് കൈമാറി. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഈ ക്രീമുകൾ കൂടുതലും വിറ്റഴിച്ചതായി പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത്.
വ്യാജ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളുടെ വിപണനം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സൗന്ദര്യയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വ്യാജ ക്രീമുകൾ വ്യാപകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഫേസ് ക്രീമുകളിൽ ഒരു ശതമാനം പി.പി.എം (പാർട്സ് പെർ മില്യൺ) മെർക്കുറി മാത്രമാണ് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പാകിസ്ഥാൻ നിർമിത ഫൈസ, ഗോറി എന്നീ ക്രീമുകളിൽ 20,000 വരെ പി.പി.എം മൂല്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ കൗമാരക്കാരിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മെംബ്രാനസ് നെഫ്രോപതിയെന്ന ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് വ്യാജ ക്രീമുകൾ വീണ്ടും ചർച്ചയായത്. മലപ്പുറത്ത് ആരോപണ വിധേയമായ ക്രീമിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ 12,500 പിപിഎം (1.25%) മെർക്കുറിയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ലിപ്സ്റ്റിക്കിലും വ്യാജൻ
കൗമാരക്കാരിലും കുട്ടികളിലും ഫേസ് ക്രീമുകളുടെ അമിത ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഈയിടെ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നതായും യാതൊരു പർച്ചേസ് രേഖകളുമില്ലാതെയാണ് ഇവ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതെന്നും ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഡോ. സുജിത് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഫേസ് ക്രീമിനു പുറമേ ലിപ്സ്റ്റിക്, ബേബി പൗഡർ, ബേബി സോപ്പ്, ബേബി ഓയിൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ ചില ലിപ്സ്റ്റിക് സാമ്പിളുകളിലും അനുവദനീയമായ പരിധിയേക്കാൾ കൂടുതലായി മെർക്കുറിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഇവ വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മരുന്നുകളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം നടത്തുന്നത്. ഇതുവരെ പത്തുലക്ഷം രൂപ മൂല്യം വരുന്ന വ്യാജ ക്രീമുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും ഡോ സുജിത് കുമാർ അറിയിച്ചു.
നിയമപരമായി നേരിടാം
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതും വ്യാജമോ മായം ചേർത്തതോ ആയ സൗന്ദര്യവർധക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം, വിൽപ്പന, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് മുഖേന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം.
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതകൾ മറച്ചുവെക്കൽ എന്നിവ അന്യായ വ്യാപാരരീതികളാണ്. നിർമാതാക്കൾക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും പരസ്യദാതാക്കൾക്കും നിയമപ്രകാരം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാകും. ഉത്പന്നം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യനാശത്തിന് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് മുഖേന നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടാനും ഉപഭോക്താവിന് അവകാശമുണ്ട്.
ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമാതാരങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളുവൻസർമാർ, മറ്റ് പ്രചാരകർ എന്നിവർ പരസ്യത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പണമോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ സ്വീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇവ വ്യാജമാണെങ്കിൽ 2022ലെ മിസ് ലീഡിങ് അഡ്വട്ടൈർസിങ് ആൻഡ് എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി പരാതിപ്പെടാം.
വസ്തുതകളും കുറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച് വിഷവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധ, മനഃപൂർവമായ ഉപദ്രവം, വഞ്ചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാം.
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