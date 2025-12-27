വനം വകുപ്പിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി എഐ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രചാരണം; കർശന നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് പരാതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ്. മൂന്നാർ പോലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ടൂറിസം മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇടുക്കി: സമൂഹത്തിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നു വരവ് പല മേഖലയിലും മികച്ച മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും, കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും എഐ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എഐ ഒരു വിനയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയും നമ്മള് കണ്ടതാണ്.
ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സ്വാധീനം ചെറുതല്ല. എന്നാൽ ഏതാണ് സത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള എഐ വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പല തരത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഐഎ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിൽ ഏറെ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
മൂന്നാറിൽ വനം വകുപ്പിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചരണമാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയാണിപ്പോൾ. ആദ്യം മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ കടുവ ഇറങ്ങിയെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വ്യാജ പ്രചരണം. പിന്നാലെ പഴമൂന്നാർ മേഖലയിൽ കരടി ഇറങ്ങിയെന്ന വാർത്തയും ചിത്രങ്ങളുമാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്.
ജനങ്ങളിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു
വനം വകുപ്പിൻ്റെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ കരടിയുടേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ചിത്രം എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ഭീതിയും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പ് മൂന്നാർ പൊലീസിന് പ്രദേശവാസികള് പരാതി നൽകി.
മൂന്നാർ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കാട്ടാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് വിവിധ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകളും വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത് വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
കർശന നടപടി വേണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയ മൂന്നാർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ക്ലബ്ബിന് സമീപം കരടിയിറങ്ങിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാത്രി തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ സ്ഥലത്ത് കരടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്നുള്ള സാങ്കേതിക പരിശോധനയിലാണ് പ്രചരിപ്പിച്ച ചിത്രം എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരേ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് പരാതിയിലേക്ക് വനം വകുപ്പും നീങ്ങിയത്.
ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വനം വകുപ്പിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതിന് പുറമേ, പ്രദേശവാസികളിലും വിനോദസഞ്ചാരികളിലും അനാവശ്യ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൂന്നാർ പോലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ടൂറിസം മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു.
ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നും വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ കടുവ ഇറങ്ങിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലെന്നും മറ്റേതോ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള പഴയ ദൃശ്യങ്ങളാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും വീണ്ടും സമാന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം.
വന്യമൃഗ ശല്യം യാഥാർഥ്യമായുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരീക്ഷണ നടപടികളെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വനം വകുപ്പ് അഭ്യർഥിച്ചു. തുടർന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരേ നിയമനടപടി ശക്തമാക്കുമെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
