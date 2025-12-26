ETV Bharat / state

മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയുമൊത്തുള്ള വ്യാജ ചിത്രം; കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ

December 26, 2025 at 9:07 AM IST

കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയും ഒന്നിച്ചുള്ള വ്യാജ എഐ നിർമ്മിത ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍, കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെ ചേവായൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 192 (കലാപമുണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പ്രകോപനം), കേരള പൊലീസ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 120 (പൊതുജനശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ കണ്ടെത്തൽ. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ ഇതേ ചിത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സുബ്രഹ്മണ്യന്‍റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിലവിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകരും പറയുന്നത്. അതേസമയം സുബ്രഹ്മണ്യന് എതിരായ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കിലിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുമെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡണ്ട് പ്രവീൺകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി സോണിയാ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന ആരോപണം പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് രംഗത്തെത്തി. തന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ പോറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടുവെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. പോറ്റിയുമായി സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് പല മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തില്‍ ആരും സംസാരിച്ചതായി ഓർക്കുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ്റെ അന്തസിന് യോജിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായി ഇത് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അടുക്കലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നതാണ് തനിക്ക് എതിരെയുള്ള ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രചാരണവേളയിലാണ് പോറ്റിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അവ സ്വർണക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് അല്ലെന്നും ഒരു പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. ആ പരിപാടിയിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ശബരിമലയിൽ അന്നദാനമുണ്ടെന്നും ആ പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

