യേശുവിൻ്റെ ജറുസലേം സ്മരണകളുണര്ത്തി ഇന്ന് ഓശാന ഞായര്; കുരുത്തോലകളേന്തി വിശ്വാസികള്
വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന ഈ ദിനം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും കുരുത്തോല വെഞ്ചരിപ്പും പ്രദക്ഷിണങ്ങളും നടന്നു.
Published : March 29, 2026 at 7:21 AM IST
ഇടുക്കി: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജറുസലേം പ്രവേശനത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഓശാന ഞായർ ആചരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന ഈ ദിനം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും കുരുത്തോല വെഞ്ചരിപ്പും പ്രദക്ഷിണങ്ങളും നടന്നത് ആഘോഷമായി മാറി. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഓശാന ഞായറിന്റെ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളും കുർബാനയും ആരംഭിച്ചു.
ബൈബിൾ പ്രകാരം, ക്രിസ്തു കുരിശിലേറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കഴുതപ്പുറത്ത് ജറുസലേം നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഒലീവ് ഇലകളും ഈന്തപ്പനയോലകളും വഴിയിൽ വിരിച്ച് “ഓശാന, ദാവീദിൻ്റെ പുത്രന് ഓശാന” എന്ന് ആർപ്പുവിളിച്ച് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഓശാന ഞായർ.
‘ഓശാന’ എന്ന പദത്തിന് “രക്ഷിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ” എന്നർഥമുണ്ടെന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീയമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ പള്ളികളിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്തി. കുരുത്തോലകളേന്തിയുള്ള പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും നടന്നു.
ഓശാന ഞായറോടുകൂടി ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ വിശുദ്ധ വാരാചരണം ആരംഭിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെയും കുരിശുമരണത്തെയും ഉയിർപ്പിനെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ച, ദുഃഖവെള്ളി, ഈസ്റ്റർ ഞായർ എന്നീ പ്രധാന ദിനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആദ്യപടിയാണ് ഓശാന.
കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഓശാന ആഘോഷം, വിനയത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കഴുതപ്പുറത്ത് ജറുസലേമിലേക്കുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേശനം രാജകീയതയ്ക്കു പകരം വിനയത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ആത്മീയ ചിന്തകളെയും വിശ്വാസബോധത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ വർഷവും ഇടുക്കിയിൽ ഓശാന ഞായർ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ ദിനം, വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പുതുമയുള്ള ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പകരുന്ന ദിനമായിത്തീർന്നു.
