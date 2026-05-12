പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിന് 207 വയസ്; സൗകര്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസ്
കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്ലിഫ് ഹൗസും കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസും. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഔദ്യോഗിക വസതികളാണിവ. ഒന്ന് ഭരണത്തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റേത്..
Published : May 12, 2026 at 1:40 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിന് 207 വയസാകുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായ പിണറായി വിജയൻ വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറിയതോടെ, കൊളോണിയൽ മാതൃകയിലുള്ള പൈതൃക കെട്ടിടമായ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്.
1819ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവിക്ക് താമസിക്കാനായി നിർമിച്ച കെട്ടിടം കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നു കിടപ്പുമുറികൾ മാത്രമുള്ള കെട്ടിടം, മുഴുവൻ സമയതാമസത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വളരെ കുറവാണ്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ നന്തൻകോടുള്ള ക്ലിഫ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് 84 വർഷമാകുന്നു.
മൂന്നു മുറികൾ മാത്രം
മൂന്നു കിടപ്പുമുറികളും മൂന്നു ഹാളുകളുമുള്ള ഒറ്റനില കെട്ടിടത്തിനു ചുറ്റും വിശാലമായ വരാന്തയുമുണ്ട്. മുന്നിലുള്ള മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ടു ഹാളുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. പുറകിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് കിടപ്പുമുറികളും ഒരു ഹാളുമുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി നടന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി വരാന്ത വേർതിരിച്ച് ഇപ്പോൾ നാലു മുറികളാക്കി മാറ്റി. കെട്ടിടത്തിനു മുന്നിലായി വിരമിച്ച സൈനികർക്കു വേണ്ടി വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സമയത്ത് (2001- 2006) കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പൈതൃകഘടന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നവീകരണം നടത്തി. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ആധുനികവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 79.82 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
കേരള രാഷ്ട്രീയം നിർണയിക്കപ്പെട്ട കൻ്റോൺമെൻ്റ് വരാന്ത
ദിവാൻ പേഷ്കാർക്കു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ
കേരള സംസ്ഥാന പിറവിക്കു ശേഷം ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇഎംഎസ് മുതലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും താമസിച്ചിരുന്നത് ക്ലിഫ് ഹൗസിലാണ്. ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെ ചാർജുണ്ടായിരുന്ന ദിവാൻ പേഷ്കാർക്കു താമസിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് 1939 ൽ ആണു ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. 1942ൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായതായാണ് സർക്കാർ രേഖകളിലുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ഈ വസതിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഈ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്യ്രലബ്ധിക്കുശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ദിരം ഏറ്റെടുത്തു. 1957 മുതൽ കെട്ടിടം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ വസതിയായി.
ഒൻപത് കിടപ്പുമുറികളുമായി വിശാലമായ സൗകര്യം
നീന്തൽക്കുളവും കാലിത്തൊഴുത്തുമായി എന്നും വിവാദ കേന്ദ്രം
താൻ താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ എത്ര മുറികളുണ്ടെന്ന് മകന് അറിയില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പരാമർശമാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിനെ അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത്. കെ കരുണാകരനായി നീന്തൽക്കുളം നിർമിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. കെ കരുണാകരൻ്റെ കാലത്തു നിർമിച്ച കുളത്തിൽ തൻ്റെ പട്ടി ടോമിയെ കുളിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നു ഇകെ നായനാർ പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആദ്യം ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ടോമിയെ നീന്തൽക്കുളം കാണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത്.
Also Read: മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ? രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നിർണായക ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ, ഉറ്റുനോക്കി രാഷ്ട്രീയ കേരളം