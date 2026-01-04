വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് എസ്എൻഡിപി പ്രവർത്തകർ
പത്തനംതിട്ട എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്ത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് ശേഷം ഗാന്ധി സ്ക്വയറിലാണ് കോലം കത്തിച്ചത്.
Published : January 4, 2026 at 9:28 AM IST
പത്തനംതിട്ട: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരെ വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് എസ്എൻഡിപി പ്രവർത്തകർ. മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹാരീസ് മൂതൂരിന്റെ കോലമാണ് എസ്എൻഡിപി പത്തനംതിട്ട യുണിയൻ പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചത്.
എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ കരി ഓയിൽ ഒഴിക്കണമെന്നും ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികം നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു ഹാരീസ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയ ശേഷം ഗാന്ധി സ്ക്വയറിലാണ് കോലം കത്തിച്ചത്. പ്രതിഷേധ യോഗം എസ്എൻഡിപി പത്തനംതിട്ട യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഹാരിസ് മുഡൂരിൻ്റെ നീചമായ വിവാദ പോസ്റ്റിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്എൻഡിപി പത്തനംതിട്ട യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ ആരോപിച്ചു.
"യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഹാരിസ് മുഡൂരിൻ്റെ നീചമായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്ന് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ തുടങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതിനോട് പ്രതികരികരിച്ചിട്ടില്ല"- പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.
നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെ ആല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നേതാവും ഇതുവരെ ഹാരിസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ തള്ളി പറയാതതെന്നും ഇതിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണെന്നറിയാൻ തങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്നും പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നതുമായ ഈ പോസ്റ്റിനെതിരെ സർക്കാരും പൊലീസും കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അവശ്യപ്പെട്ടു.
"എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ മുഖത്ത് കരി ഓയില് ഒഴിക്കുന്നവര്ക്ക് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവാര്ഡും ക്യാഷും നല്കും", എന്നായിരുന്നു ഹാരിസ് മൂതൂരിൻ്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുകയും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെ ഇയാൾ കുറിപ്പ് ഒഴിവാക്കി. തുടർന്ന് വിഷയം മയപ്പെടുത്തി പുതിയ പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.
