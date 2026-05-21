കാലവർഷം പടിവാതിൽക്കൽ; അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ എൻഡിആർഎഫ് സംഘം കൊച്ചിയിൽ

ചെന്നൈ-അറക്കോണം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻഡിആർഎഫിൻ്റെ നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നുള്ള 33 അംഗ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാലവർഷമടുക്കുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

NDRF Team Arrives Kochi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 2:34 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടുന്നതിനായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന (എൻഡിആർഎഫ്) എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. മെയ് അവസാന വാരത്തോടെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനം.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ-അറക്കോണം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻഡിആർഎഫിൻ്റെ നാലാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നുള്ള 33 അംഗ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്പെക്‌ടർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അരുൺ കുമാർ ചൗഹാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സംഘത്തിൽ മൂന്ന് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കലക്‌ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച; പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി

കാക്കനാട് കലക്‌ടറേറ്റിലെത്തിയ എൻഡിആർഎഫ് സംഘം ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി. പ്രിയങ്കയുമായി അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ജില്ലയിലെ പ്രകൃതിദുരന്ത സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. കാലവർഷക്കാലത്ത് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുള്ള മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടാൻ സജ്ജമായിരിക്കാൻ കലക്‌ടർ നിർദേശം നൽകി.

കാക്കനാട് കലക്‌ടറേറ്റിലെത്തിയ എൻഡിആർഎഫ് സംഘം ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി പ്രിയങ്കയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുൻകൂട്ടി മാപ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള, അതായത് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട വെള്ളപ്പൊക്ക-ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എൻഡിആർഎഫ് സംഘം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് കലക്‌ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥിതിഗതികൾ കൃത്യമായി മനസിലാക്കുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിന് പുറമേ, ജില്ലയിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും, പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്‌മകൾക്കായി അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാനും കലക്‌ടർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്യാമ്പുകളും വിന്യാസവും

എറണാകുളത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കാക്കനാട് യൂത്ത് ഹോസ്‌റ്റൽ, സൈനിക റെസ്‌റ്റ് ഹൗസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളത്തിന് പുറമേ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ഏഴ് ജില്ലകളിലും എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്.

എന്താണ് എൻഡിആർഎഫ്?

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളോ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താനും, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഏകോപിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി 2006 ൽ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സേനയാണിത് (National Disaster Response Force).

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം കനക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മുൻകരുതലായി എൻഡിആർഎഫിൻ്റെ സംഘങ്ങളെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിക്കാറുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ പ്രളയ കാലങ്ങളിലടക്കം മികച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഈ സേന കാഴ്‌ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലവർഷം നേരിടാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും എൻഡിആർഎഫും പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

