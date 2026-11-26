മെർക്കുറി ഫേസ് ക്രീം വിവാദം; കുമ്പളയിലെ മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസ് പൂട്ടി ഉടമകളും ജീവനക്കാരും മുങ്ങി
കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ 'ഡിഗ്മ മാർക്കറ്റിംഗ്' എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എഫ് ട്യൂൺ ക്രീമിൻ്റെ പ്രധാന മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതായി മുൻ ജീവനക്കാരൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Published : November 26, 2026 at 5:07 PM IST
കാസർകോട്: മെർക്കുറി കലർന്ന ഫേസ് ക്രീം വിവാദം ശക്തമായതിനും പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതിനും പിന്നാലെ കുമ്പളയിലെ മാർക്കറ്റിങ് ഓഫീസ് പൂട്ടി ഉടമകളും ജീവനക്കാരും മുങ്ങി. 'ഡിഗ്മ മാർക്കറ്റിങ്' എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും ബോർഡും ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിയാണ് ഓഫീസ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുമ്പളയിലെ പൂട്ടിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എഫ് ട്യൂൺ മാർക്കറ്റിങ് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ജീവനക്കാരൻ മുഹ്ത്തിസും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
'മാർക്കറ്റിങ്ങും, കോൾ സെന്റർ സേവനവും എഫ് ട്യൂണിനായി നൽകിയിരുന്നു. മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത് കാസർകോട് ആരിക്കാടി സ്വദേശി മുർത്തളയെന്നും,' മുഹ്ത്തിസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസും ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
മലപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകിയ ഫെയ്സ് ക്രീമിലുണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ കാസർകോട് സ്വദേശിനിയുടെ പേരിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കുമ്പളയിലെ ഓഫീസ് അപ്രത്യക്ഷമായത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന ഒരു തെളിവും ബാക്കി വയ്ക്കാതെയാണ് ഓഫീസ് പൂട്ടിയത്. പന്ത്രണ്ട് ജീവനക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾ ആയിരുന്നു.
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മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതര വൃക്ക രോഗം ബാധിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് വ്യാപക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നാലെയാണ് കുമ്പളയിലെ ഓഫീസ് പൂട്ടി ഉടമകൾ മുങ്ങിയതെന്ന് നാട്ടുകാരൻ ഇർഷാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 'കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിലവിൽ രണ്ടു ഉടമകളുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഒരാൾ കുമ്പള സ്വദേശിയെന്നാണ് വിവരം. ഇതേ ക്രീം പല പേരുകളിൽ വിൽപന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംശയമുണ്ട്,' ഇർഷാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശനിയാഴ്ചയാണ് ഓഫീസിന്റെ മൂന്ന് മുറി പൂട്ടിയത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒറ്റമുറിയിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. പിന്നീട് മൂന്നു മുറികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ക്രീമുകളുടെ മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നതെന്നും ടെലി കോളർമാരായാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നും കുമ്പള സ്വദേശി ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
എഫ് ട്യൂൺ ഫെയ്സ് ക്രീം
മലപ്പുറത്ത് ഫെയർനസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിനിയുടെ വൃക്ക തകരാറിലായ സംഭവത്തിൽ എഫ് ട്യൂൺ ഫെയ്സ് ക്രീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ പൂട്ടിയിരുന്നു. ക്രീമിന്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളും നിലവിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. നമ്പറുകളുടെ ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് സൈബർ സെല്ലിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ വിശദമായ മൊഴിയും വകുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എഫ് ട്യൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നാല് ഫോൺ നമ്പറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനിയെന്ന് കരുതുന്ന കാസർകോട് സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയുടെ നമ്പറും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഫെയർനസ് ക്രീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളും നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല. അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സൈറ്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നാണ് വിവരം.
നിലവിലെ സംഭവത്തിലും ക്രീമുകളുടെ പാക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കാസർകോടാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായ്, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ബൾക്കായി എത്തിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ കാസർകോട് വച്ച് റീപാക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.
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