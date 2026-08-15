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എഴുകുംവയല്‍ ഇരട്ടക്കൊല; പ്രതിയുമായി വീട്ടില്‍ തെളിവെടുപ്പ്, അമ്മ എവിടെയെന്ന് അജീഷ്‌

എഴുകുംവയല്‍ ഇരട്ടക്കൊല പ്രതി അജീഷുമായി വീട്ടില്‍ തെളിവെടുപ്പ്. പ്രതി പറയുന്നത് പരസ്‌പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അയച്ചൂവെന്നും പ്രതികരണം.

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Antony, Valsala and Ajeesh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 7:55 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 8:33 PM IST

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ഇടുക്കി: എഴുകുംവയലിലെ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി ലഹരിക്കടിമയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രതി അജീഷുമായി ഇന്ന് പൊലീസ് വീട്ടുവളപ്പില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. തെളിവെടുപ്പിനിടെ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ച പ്രതി പിന്നാലെ അച്ഛനെയും അമ്മയേയും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അയച്ചൂവെന്നും പറഞ്ഞു. തെളിവെടുപ്പിനിടെ പരസ്‌പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതി സംസാരിച്ചത്.

അമ്മ എവിടെയെന്ന് ആരാഞ്ഞ പ്രതി ഇതെല്ലാം കള്ളമാണെന്നും തനിക്കുള്ള പണിയാണെന്നും പറഞ്ഞു. കൃത്യത്തിന് അജീഷ്‌ ഉപയോഗിച്ച കത്തി വീട്ടിലെ സോഫയില്‍ നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മൂന്നാഴ്‌ച മുമ്പ് പ്രതി ആയുധം വാങ്ങിയതായാണ് സൂചന. കൊലപാതക സമയം രോഗിയായ മുത്തശ്ശിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അയക്കാന്‍ പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രതിയെ അടിമാലി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മൃതദേഹം ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറും. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം നാളെ സംസ്‌കരിക്കും.

പ്രതിയുമായി വീട്ടില്‍ തെളിവെടുപ്പ്. (ETV Bharat)

നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം

ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 14) രാത്രിയാണ് നെടുംങ്കണ്ടം എഴുകുംവയല്‍ പാറത്തറയില്‍ ആന്‍റണിയേയും ഭാര്യ വത്സമ്മയെയും മകന്‍ അജീഷ്‌ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വത്സമ്മയുടെ കഴുത്തിലും വയറിലും ആൻ്റണിയുടെ നെഞ്ചിലും വയറിലുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ മരണം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഇരുവരുടെയും കഴുത്തില്‍ നീളത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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മാതാവ് വത്സമ്മയെയാണ് അജീഷ്‌ ആദ്യം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയം പിതാവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുറത്ത് പോയ പിതാവ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി വസ്‌ത്രം മാറുന്നതിനിടെയാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. ലഹരിക്ക് അടിമയായ അജീഷിനെ ഏതാനും നാളുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് കുടുംബം ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെ വൈരാഗ്യമായിരിക്കാം കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

ദൃശ്യം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തി

കൃത്യത്തിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം മൊബൈലില്‍ ചിത്രീകരിച്ച പ്രതി അതെല്ലാം ബന്ധുവിനും വിദേശത്തുള്ള വൈദികനും അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. വിവരം അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും സ്ഥലത്തെത്തി. 'വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ തങ്ങള്‍ വീടിനകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടതെന്ന് അയൽവാസിയായ ടോമി പറഞ്ഞു. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു. അപ്പോള്‍ വല്യമ്മ എവിടെയെന്ന് തങ്ങള്‍ അജീഷിനോട് ചോദിച്ചു. വല്യമ്മ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് അവന്‍ പറഞ്ഞു. അതോടെ തങ്ങള്‍ മുറിയില്‍ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതക വിവരങ്ങളൊന്നും മുത്തശി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയോധികയായ മുത്തശിക്ക് കാഴ്‌ചക്കുറവും കേള്‍വിക്കുറവും ഉണ്ട്. അതായിരിക്കും സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയാതിരുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ ശബ്‌ദം കേട്ട് അവര്‍ വന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ അജീഷ്‌ അവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നും ടോമി പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ തങ്ങള്‍ വല്യമ്മയെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തി അനുനയിപ്പിച്ച് തന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും' ടോമി പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമാണ് പിന്നീട് പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്. വിവരം അറിഞ്ഞ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഉടന്‍ തന്നെ അജീഷിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

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Last Updated : August 15, 2026 at 8:33 PM IST

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EZHUKUMVAYAL DOUBLE MURDER
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SON KILLED PARENTS IN IDUKKI
EZHUKUMVAYAL DOUBLE MURDER

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