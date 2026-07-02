ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ..? കർഷകൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച നാല് കാലുള്ള കോഴി
മൂന്നുറു കോഴികൾക്കിടയിൽ നാലു കാലുള്ള കോഴിയെ കർഷകൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കണ്ടത് നാൽപത് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം.
Published : July 2, 2026 at 8:10 AM IST
കാസർകോട്: അസാധാരണമായ ശരീരപ്രകൃതിയോടെ ജനിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നും കൗതുകമാണ്. അത്തരത്തിൽ വൈറലാവുകയാണ് പെരിയ കായകുളത്തെ എകെ പ്രകാശൻ്റെ വീട്ടിലെ നാല് കാലുള്ള കോഴി. മുന്നൂറ് കോഴികളെ വാങ്ങി വളർത്തിയ കർഷകന് അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയതാണ് ഈ നാല് കാലുള്ള കോഴിയെ.
കോഴികളെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി പരിചരിച്ച് വിൽക്കുകയാണ് പ്രകാശൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് നാല് കാലുള്ള കോഴി ഉള്പ്പെടെ 300 എണ്ണത്തിനെ. ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയതിനാൽതന്നെ അത്ഭുത കോഴിയെ പ്രകാശൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല. കോഴിക്കൂട്ടത്തിൽ ആശാൻ വളർന്നു. ഈ 40 ദിവസവും കോഴി ആശാൻ വെറൈറ്റിയായി വിലസി നടക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്കും ഒരു സംശയവും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ... എന്ന മട്ടിൽ.
ഇതിനിടെയാണ് വളർച്ചയെത്തിയ കോഴികളെ വിൽപനയ്ക്കായി റെഡിയാക്കാൻ പ്രകാശൻ തീരുമാനിച്ചത്. കോഴികളെ തുക്കി ഭാരം നോക്കി തിട്ടപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം അൽപം പ്രത്യേകതയുള്ളത് പ്രകാശൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. എന്തോ ഒരു പന്തികേട്. അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അത്ഭുത കോഴിയെ കണ്ടത്. സാധാരണയുള്ള രണ്ടു കാലുകൾക്ക് മുന്നിലായാണ് രണ്ടു കാലുകൾ കൂടി ഉള്ളത്. നടക്കാനായി രണ്ട് കാൽ മാത്രം. മറ്റ് രണ്ട് കാൽ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനിതക തകരാറുകള് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.
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ഇതിന് മുൻപും നാല് കാലുള്ള കോഴികള് വാർത്തയായിട്ടുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രകാശൻ്റെ കോഴിയും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് നിന്നാണ് കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് പ്രകാശൻ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള 300 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
''ഒന്നിച്ചു വളർത്തുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 40 ദിവസം എത്തി വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കോഴിക്ക് മാത്രം എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. ഉടൻ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നാല് കാലുകൾ. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തെ കോഴി വളർത്തലിനിടയിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവം ആണ്'' എന്ന് പ്രകാശൻ പറയുന്നു. കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ചാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഒന്നിന് 30 മുതൽ 60 രൂപവരെ ആകും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയ അത്ഭുത കോഴിയ്ക്ക് ഇപ്പോള് വലിയ ആരാധകരാണത്രെ. കോഴിക്കാല് നാട്ടിൽ പരന്നത്തോടെ നിരവധിപ്പേർ കോഴിയെ കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പത്രക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന മട്ടിൽ കോഴി ആശാൻ കൂട്ടൽ തല ഉയർത്തി നടപ്പാണ്.
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