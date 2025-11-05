ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും പയ്യന്നൂർ ഫയർ ഫോഴ്സ്; 10 മില്യൺ ഹിറ്റടിച്ച് 'എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷർ' റീൽസ്, പിന്നില് പ്രേമലു താരം വരെ
റീൽസിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ഈ വിഡിയോയുടെ പിന്നിൽ പ്രവൃത്തിച്ച കലാകാരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഇ ടിവി ഭാരത് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്
Published : November 5, 2025 at 4:00 PM IST
കണ്ണൂർ: തീ അണയ്ക്കുന്നതിലെ മന്ത്രം വെറും 10 സെക്കൻഡിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരങ്ങളായി പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരുകൂട്ടം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ. 'എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷർ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കാം' എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവര് തയാറാക്കിയ ഫണ്ണി വീഡിയോ ഇതിനകം 10 മില്യണിലധികം ആളുകളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. റീൽസിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ ഈ വിഡിയോയുടെ പിന്നിൽ പ്രവൃത്തിച്ച കലാകാരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഇ ടിവി ഭാരത് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്.
റീൽസ് രംഗത്തെ വൈറൽ താരവും അഗ്നി ശമന സേന അംഗവും ആയ രാഹുൽ പി പിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ എന്നറിഞ്ഞതോടെ വെറുതെ ഒന്ന് രാഹുലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പരിശോധിച്ചു. ലൈക് മാത്രം 700 കെ യിൽ അധികം ആണ്. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ആയ രാജേഷ് സി പി, രാഹുൽ പി പി, അജിത് കുമാർ, മുരളി എൻ, ജുബിൻ, ജോബി എന്നിവരാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ താരങ്ങള്.
ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ പിറന്ന വഴി
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ രാജേഷ് സി പി യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണ റീൽസ് പുറത്തിറക്കിയത്. "ഇത് റീൽസിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. റീൽസിലൂടെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാം എന്ന സാധ്യതകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത്," രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ടായതുപോലുള്ള തീപിടിത്തങ്ങളിൽ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പട്ടാപ്പകൽ ചെറുതായി തുടങ്ങുന്ന തീപിടിത്തം പോലും നേരിടാൻ പലർക്കും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്: പല കടകളിലും എക്സ്റ്റിംഗ്യുഷർ ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിലവിലെ ട്രെൻഡിങ് ഓഡിയോ വെച്ച് ലളിതമായ ഈ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാജേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കലാകാരൻമാരുടെ നീണ്ട നിരയുള്ള പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ
രാജേഷ് സി പി
2004 സർവീസിൽ കയറിയ രാജേഷ് സി പിക്ക് 2015 ലാണ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായി നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട്, ഇരിട്ടി, പെരിങ്ങോം, തളിപ്പറമ്പ്, തൃക്കരിപ്പൂർ, ഉപ്പള, കാസർകോട് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ച രാജേഷ് ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂരിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറാണ്. അഞ്ചോളം ആൽബങ്ങളിൽ ഗാനം രചിച്ച അദ്ദേഹം കേരള സിവിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തീം സോങ്ങിന് പിന്നിലും പ്രധാനിയായി പ്രവൃത്തിച്ചു. പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നതോടെയാണ് റീൽസിന് പിന്നിൽ അണി നിരന്നു തുടങ്ങിയത്. വേൾഡ് ഫയർമാൻ പ്രാർഥന മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതിലും രാജേഷ് ഒരു കൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാഹുൽ പി പി
സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ പി പി എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ താരമായ രാഹുലാണ് ഈ റീൽസിനു പിന്നെലെ പ്രധാനി. 2017-ൽ സർവീസിൽ കയറിയ രാഹുൽ പി പി പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലക്ക് എത്തുന്നത്. മികച്ച ഗായകൻ കൂടിയായ രാഹുൽ ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രേമലു എന്ന സിനിമയിലും മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗത്തിനായി ഇതിനകം 5 ഓളം റീൽ രാഹുലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
പലപ്പോഴും ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോള് കൂടുതൽ സമയം ആരും കണ്ടിരിക്കാത്ത സാഹചര്യം ആണ്. എല്ലാവരും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ കണ്ടു തീർക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും റീൽസിന് പിറകെ പോകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ വെച്ച് ഒരു ബോധ വൽക്കരണ വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത് എന്നും അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
പി കെ അജിത്കുമാർ
25 വർഷമായി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പി കെ അജിത് കുമാർ. 2021 ലാണ് സർവീസിൽ കയറിയത്. നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് കലാരംഗത്ത് അജിത്തിന്റെ പ്രവേശനം. നാടകസംഘത്തിലും വിൽ കലാമേളയിലും സുപരിചിത മുഖമായ അജിത് കുമാർ ഉൾട്ട, കൊസ്രകൊള്ളി, വെള്ളം എന്നീ സിനിമകളിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഷിജു പീറ്റർ സംവിധാനം ചെയ്ത റോമാ 6 ഇൽ ആണ് മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി അജിത് കുമാർ രംഗത്ത് എത്തിയത്. അഭിനയവും ഫയർ ഫോഴ്സ് സേവനവും ഇഷ്ടപെട്ട രണ്ട് മേഖലകൾ ആണെന്നും റീൽസിൽ ഭാഗവാകാവൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അജിത് കുമാർ പറയുന്നു.
മുരളി എൻ
2007 ലാണ് സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കഥ, കവിതാരംഗത്തെ സാഹിത്യകാരൻ ആണ് മുരളി.
40 ഓളം സേനാംഗങ്ങളുള്ള പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ചുരുക്കം പേരാണ് റീൽസിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നത്. എങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റീലുകളും വൻ ഹിറ്റാകുന്നു. സർക്കാറിൻ്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ബോധവൽക്കരണ റീൽസ് പുറത്ത് വിടുന്നതെന്നും ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
