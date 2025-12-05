175 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'അജ്ഞാത സുന്ദരിയെ' കണ്ടെത്തി; പുഷ്പിത പരാദസസ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വയനാട്ടിൽ
ഒറോബാഞ്ചെസീ സസ്യ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പെലിയ ഒറൻഷ്യാക എന്ന സസ്യത്തെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്
Published : December 5, 2025 at 10:41 AM IST
കോഴിക്കോട്: 175ലധികം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പുഷ്പിത പരാദസസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി. വയനാട് തൊള്ളായിരം ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് അപൂര്വ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറോബാഞ്ചെസീ സസ്യ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പെലിയ ഒറൻഷ്യാക എന്ന സസ്യത്തെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
കല്പറ്റ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഗവേഷകനായ സലിം പിച്ചൻ, ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ കോളജിലെ സസ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകരായ ഡോ. ജോസ് മാത്യു, അരുൺരാജ്, ഡോ. വി. എൻ. സഞ്ജയ്, ശ്രീലങ്കയിലെ പെരാഡീനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകനായ ബി. ഗോപല്ലാവ എന്നിവരാണ് ഈ നിർണായക കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ.
"1849ന് മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നടുവട്ടത് നിന്ന് റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആണ് ഈ സസ്യത്തെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഈ സസ്യത്തെ ആരുംതന്നെ എവിടെയും കണ്ടതായോ ശേഖരിച്ചതായോ വിശ്വാസ്യ യോഗ്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല. പിന്നീട് കാണപ്പെടാത്തതിനാൽ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശാസ്ത്രലോകം ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും ശ്രീലങ്കയിലും കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റിസോണിയ ബൈക്കളർ എന്ന സസ്യംതന്നെ ആവാം ഇതെന്ന് കരുതിപ്പോരുകയും ചെയ്തു.
വൈറ്റ് വിശദീകരിച്ച കാമ്പെലിയ എന്ന ജനുസ്സ് ക്രിസ്റ്റിസോണിയ എന്ന് ജനുസ്സിനെ തെറ്റായി വിശദീകരിച്ചത് ആണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അവ്യക്തതയും അതിന്മേൽ ഉണ്ടായ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാരണം ഈ സസ്യത്തിനെ പൂർണമായും മനസിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 2022-23 കാലഘട്ടത്തിൽ വയനാട് തൊള്ളായിരം മേഖലയോട് ചേർന്ന ഭൂപ്രദേശത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ സസ്യം റോബർട്ട് വൈറ്റ് വിശദീകരിച്ച കമ്പെല്ലിയ ഓറൻഷ്യക തന്നെ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയെന്നും ഗവേഷ സംഘം പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഒറോബാഞ്ചെസീ സസ്യകുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന അരുൺരാജിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ആണ് കമ്പെല്ലിയ എന്ന ജനുസും ഈ സസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തതകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇത് കമ്പെല്ലിയ ഓറൻഷ്യക ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയത്.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജേർണൽ ആയ ക്യൂ ബുള്ളറ്റിനിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപെട്ട കുറിഞ്ഞി ചെടികളുടെ വേരിൽ നിന്ന് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈ പൂർണ പരാദ പുഷ്പിത സസ്യം വളരെ കുറച്ചു ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.
ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഇപ്പോൾൾ ഈ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ളൂ. ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് വേരറ്റെന്ന് കരുതിയ പുഷ്പിത പരാദസസ്യത്തെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി എന്നതിൽ പഠനങ്ങൾ തുടരും.
പരാദ സസ്യങ്ങൾ
മറ്റൊരു സസ്യത്തിൽ വളരുകയും, അതിൽ നിന്ന് ആഹാരവും ജലവും വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് പരാദസസ്യങ്ങൾ (Parasitic Plants). ഇവ സ്വന്തമായി ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഇല്ലാത്തവയായിരിക്കും. ആതിഥേയ സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇവ പോഷകങ്ങൾ നേടുന്നതിലൂടെ ആ സസ്യത്തിന് ദോഷം സംഭവിക്കുന്നു. പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം വേരുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ഇവ ആതിഥേയ സസ്യത്തിന്റെ സംവഹന കലകളിൽ തുളച്ചുകയറിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
പൂർണ പരാദസസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളവും, ധാതുക്കളും, അതുപോലെ ആതിഥേയ സസ്യം നിർമ്മിച്ച പൂർണ ആഹാരവും നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അർധ പരാദസസ്യങ്ങൾക്ക് ഹരിതകമുണ്ട്, അതിനാൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം വഴി സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, ആതിഥേയ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ജലവും ധാതുക്കളും വലിച്ചെടുക്കും. മരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇത്തിൾ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്.
