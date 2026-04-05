കുന്ദമംഗലത്ത് അനധികൃത പടക്ക നിര്‍മാണശാലയില്‍ സ്ഫോടനം; രണ്ട് മരണം, ഒരാള്‍ കസ്‌റ്റഡിയില്‍

കുന്ദമംഗലത്തെ കുരിക്കത്തൂരിലെ വീട്ടിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Explosion in Kozhikode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 7:05 AM IST

കോഴിക്കോട്: കുന്ദമംഗലത്തിന് സമീപം മേലെ കുരിക്കത്തൂരിൽ അനധികൃത പടക്ക നിർമാണ യൂണിറ്റിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നാല്‌ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മേലെ കുരുക്കത്തൂരിലെ പടിഞ്ഞാറ് കുഴിമയിൽ ബേബിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൻ ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 4) രാത്രിയായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്നത്. മുണ്ടിക്കൽ താഴം സ്വദേശിയായ രാഹുൽ, ഇയാളുടെ ബന്ധുവായ രാഹുൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വീട് വാടകക്ക് എടുത്ത വിഷ്‌ണു, സിനി എന്നിവരും ഇവരുടെ ചെറിയ കുട്ടിക്കും ബന്ധുവായ ഹിന്ദിത്തിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റവർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പടക്ക നിര്‍മാണം നടത്തിയിരുന്ന വിഷ്ണുവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ കുന്ദമംഗലം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ കിരണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തി കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

വിഷ്‌ണുവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹിജിത്തിനെയും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിജിത്തും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പടക്ക നിർമാണത്തിനിടയിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ഫോടന ശബ്‌ദം ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ അധികം ദൂരത്തിൽ കേട്ടു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ പടക്ക നിർമാണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവരം പ്രദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. സ്ഫോടനത്തിൽ ഓടിട്ട വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നു. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഷെഡും പൂർണമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറ് കുഴിമയിൽ രമണി, തെക്കു വീട്ടിൽ ബാലൻ, പടിഞ്ഞാറേ കോഴിമയിൽ വത്സല എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ ശരീര അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പരിസരത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്ത്‌ നിന്നും പറമ്പുകളിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി രക്തം തളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സ്ഫോടനം നടന്ന വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നിരവധി അനധികൃത പടക്കങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് നിർവീര്യമാക്കി.

ഓലപ്പടക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർമിച്ചിരുന്നത്. ഇവ നിർമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ല. പടക്ക നിർമാണ യൂണിറ്റും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സി വി ഷംജിത്ത് അറിയിച്ചു. ഇത്രയേറെ പടക്കങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു.

സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഐജി രാജ്‌ പാൽമീണയും കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ മെറിൻ ജോസഫും, സ്‌റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്‌പി എൻ ബിശ്വാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസും പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി.ഇവിടെനിന്നും പടക്കങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനസാമഗ്രികളും ധാരാളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പടക്കം നിർമിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഐജി രാജ് പാൽമീണ അറിയിച്ചു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ കുന്ദമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വീട്ടിനകത്ത് ഇത്രയേറെ പടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും സൂക്ഷിച്ചതും എങ്ങനെയെന്ന കാര്യത്തിലും സ്ഫോടനം നടക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണവും കൃത്യമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷുവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ പടക്കങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിർമിച്ചതും സൂക്ഷിച്ചതും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

പടക്കം നിർമിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ പൊലീസിന് വ്യക്തമായത്. അത് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഓലപ്പടക്കം നിർമിക്കുന്നതിനായി ധാരാളം ഉണങ്ങിയ പനയോലകൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിമരുന്നും വീട്ടിനകത്തും പരിസരത്തുമായി ചിതറിത്തെറിച്ച നിലയിൽകണ്ടെത്തി.

അടുത്തടുത്തായി ധാരാളം വീടുകളുള്ള മേലെ കുരുക്കത്തൂരിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് നടത്തിയിട്ടും പരിസരവാസികൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നത് വലിയ ആശങ്ക പരത്തുന്നതാണ്. അതേസമയം പ്രധാന റോഡിന് മുപ്പത് മീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഫോടനം നടന്ന വീട് നിൽക്കുന്നത്. ചുറ്റുമതിൽ പോലുമില്ലാതെയാണ് അടുത്തടുത്തായി വീടുകൾ ഉള്ളത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ പടക്ക നിർമാണം നടന്ന വിവരം പരിസരവാസികൾക്ക് അറിയാം എന്നസംശയം പൊലീസിനുണ്ട്. പരിസരവാസികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതോടൊപ്പം ഇത്രയും ഏറെ പടക്കങ്ങൾ നിർമിച്ച കൂട്ടിവെച്ചിട്ടും പൊലീസും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല എന്നത് വലിയ വീഴ്‌ചയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മേലെ കുരുക്കത്തൂരിലെ പഴയ വാടക വീട്ടിൽ വച്ച് വിഷ്‌ണുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പടക്ക നിർമാണം നടത്തിയത്.

