നിപക്കും കൊവിഡിനും നൽകിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നോ? സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
നിപ, കൊവിഡ്-19 രോഗികളിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.
Published : October 29, 2026 at 1:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിപക്കും കൊവിഡിനും നൽകിയ റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും മരുന്ന് കഴിച്ച രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. നിപ രോഗികൾ മരിക്കാൻ കാരണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണോയെന്ന് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിപ, കൊവിഡ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന മരുന്നായിരുന്നു റെംഡെസിവിർ. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ജീവൻ രക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഈ മരുന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന മാത്രമേ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അവസാനമായി 2021 ജൂൺ മൂന്നിനാണ് കോർപ്പറേഷൻ കാരുണ്യ വഴി മരുന്ന് വാങ്ങിയത്. ഈ 3000 വയലിൻ്റെ ആകെ വില 42 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇപ്രകാരം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നിൻ്റെ കാലാവധി 2023 മേയ് 30 ആയിരുന്നു. അവശ്യമരുന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നോ ബിഡർ ഇനമായതിനാൽ കാരുണ്യ വഴി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് 2023- 24 സാമ്പത്തിക വർഷം 102 വയലും 2024- 25 സാമ്പത്തിക വർഷം 34 വയലും 2025- 26 സാമ്പത്തിക വർഷം 10 വയലും 2026- 27 വർഷം 50 വയലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉപയോഗിച്ച 50 വയൽ മരുന്ന് 2026 ജൂൺ 12ന് ബെഹറിനിൽ നിന്ന് വരുത്തി നിപ രോഗിക്ക് നൽകിയതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രേഖകളനുസരിച്ച് 2023, 2024, 2025 വർഷങ്ങളിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡി.എം.ഇ., ഡി.എച്ച്.എസ്. മുഖാന്തിരം സമാനരീതിയിൽ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ രോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ ആറ് നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും 2024ൽ രണ്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും 2025ൽ മൂന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരുന്നു. 2026ൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും രോഗി സുഖം പ്രാപിച്ചു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണോ നിപ ബാധിതരായ രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടതെന്നും മരുന്ന് നൽകിയ മറ്റ് രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇൻഫക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് മേധാവി ഡോ. അരവിന്ദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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