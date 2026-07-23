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കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില്‍; 'യഥാര്‍ഥ കാരണം സമഗ്ര പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമെ പറയാനാകൂ'; ദുരന്ത മേഖല പരിശോധിച്ച് വിദഗ്‌ധര്‍

കള്ളാടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചില്‍ മേഖലയില്‍ പരിശോധന നടത്തി വിദഗ്‌ധ സംഘം. സ്ഥലത്തെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് അടക്കം പഠനമുണ്ടാകും.

KALLADI WAYANAD LANDSLIDE AREA IN KALLADI WAYANAD LANDSLIDE IN KALLADI WAYANAD
Expert team inspects landslide area in Kalladi. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST

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വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിന്‍റെ കാരണം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഉന്നതതല വിദഗ്‌ധ സമിതി ദുരന്ത മേഖല സന്ദർശിച്ചു. സമഗ്ര പഠനത്തിന് ശേഷമെ അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്താനാകൂവെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കി. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിസ്ഥിതി അനുമതികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അറിയിച്ചു. സ്ഥല പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.സിപി രാജേന്ദ്രൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ദുരന്തത്തിന്‍റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശാസ്ത്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും സമിതി പരിശോധിക്കും. സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ നൽകിയ പരിസ്ഥിതി അനുമതികൾ, കരാറുകാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നത്, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വീഴ്‌ചകൾ, പരിസ്ഥിതി ആഘാതം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭൗമശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ.സിപി രാജേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട്. (ETV Bharat)

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പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും സമിതി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക. വിദഗ്‌ധ സമിതി ജില്ലാ കലക്‌ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീയുമായും ചർച്ച നടത്തി. തുടർ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണ മേഖലയും സംഘം സന്ദർശിക്കും.

സംസ്ഥാന ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഡോ.പി പുകഴേന്തി, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.വിഷ്‌ണുദാസ്, ഐഐടി പാലക്കാട്, എൻഐടി കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദഗ്‌ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിന്‍റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഭാവിയിൽ സമാന ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശുപാർശകളും വിദഗ്‌ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന്‍റെ തുടർ നടപടികൾക്ക് നിർണായകമാകും.

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TAGGED:

KALLADI WAYANAD
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LANDSLIDE IN KALLADI WAYANAD
EXPERTS INSPECTS IN KALLADI

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