കൈപ്പത്തിയെ വെട്ടാന്‍ കാറും കത്രികയുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍; കാരിശ്ശേരിയിലെ വിമതനീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ സഹകരണ ബാങ്ക്

ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയെ പുറത്തു നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയതാണെന്നും പെയ്‌ഡ് സ്ഥാനാർഥിയാണെന്നുമാണ് വിമതരുടെ പ്രധാന ആരോപണം.

കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ കാരശേരി ഡിവിഷനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും വിമതസ്ഥാനാര്‍ഥിയും
December 2, 2025

കോഴിക്കോട്: കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്കിലെ കാരശേരി ഡിവിഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്ക് 'ബ്ലോക്കിടാൻ' രംഗത്തുള്ളത് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരാണ്. വാർഡ് രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ യുഡിഎഫിന്‍റെ അപ്രമാദിത്യം തുടരുന്ന കാരശ്ശേരിയിൽ ഈ തവണ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിൽ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു വരെ വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്.

കൊച്ചുമോൻ എന്ന സുഹൈബ് ആണ് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സുഹൈബിനെ എതിരിടാന്‍ കാറുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അഡ്വ: മുഹമ്മദ് ദിഷാൽ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരുവമ്പാടി അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് ആയിരുന്ന ദിഷാലിനെ വിമതനായതോടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.

കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിനു മുന്നിലെ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം

ഈ രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികളെയും വെട്ടാൻ മുഹമ്മദ് ഷാനിബ് കത്രികയുമായാണ് മത്സര രംഗത്തിറങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസ് കാരശ്ശേരി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് ആയിരുന്ന ഷാനിബും ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പടിക്ക് പുറത്താണ്. നിലവിൽ മത്സര രംഗത്തുള്ള വിമതർക്ക് പുറമേ രണ്ടുപേർ കൂടി പത്രിക നൽകിയിരുന്നു. ഡിസിസി അംഗവും കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ എം.ടി. അഷ്‌റഫ്, മുക്കം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് എം. സിറാജുദ്ധീൻ. എന്നാൽ ഇരുവരും പത്രിക പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിനു മുന്നിലെ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം
ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയെ പുറത്തു നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയതാണെന്നും പെയ്‌ഡ് സ്ഥാനാർഥിയാണെന്നുമാണ് വിമതരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഒപ്പം കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിൽ അട്ടിമറി നടത്തിയ എൻ. കെ അബ്ദുറഹിമാൻ ഇടപെട്ട് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം അട്ടിമറിച്ച് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ദിഷാലിന്‍റെ പ്രധാന ആരോപണം.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ പരിഗണിക്കാത്തതിലാണ് ഷാനിബ് ഇടഞ്ഞത്. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കണ്ടവരാണെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി സുഹൈബ് എന്ന കൊച്ചുമോൻ പറയുന്നു.

കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിനു മുന്നിലെ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം

14000 ത്തിലേറെ വോട്ടുള്ള കാരശ്ശേരി ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐക്യത്തിലാണ്. വോട്ട് നേടുന്നതിൽ "ഞങ്ങൾ ബഹുദൂരം" മുന്നിലാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ. ഉറച്ച സീറ്റായ കാരശ്ശേരി മൂന്നു ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ച് ഒന്നുമല്ലാതാക്കരുത് എന്നാണ് പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം.

ബാങ്ക് വിവാദം

നവംബർ 30-ന് അർധരാത്രിയിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും ഭരണസമിതിയും അറിയാതെ 800-ലധികം പുതിയ 'എ' ക്ലാസ് അംഗങ്ങളെ ചേർത്തു എന്നതാണ് കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം. ബാങ്കിലെ ഏഴ് ജീവനക്കാരുടെ ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.

ഇതിൽ മൂന്ന് ജീവനക്കാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ബാങ്കിന്‍റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 66 കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള ബാങ്കിന്റെ ചെലവ് 77 കോടി രൂപയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ, ബാങ്കിന്‍റെ ശാഖകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രജിസ്ട്രാറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്കിന് ശാഖകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു, ഇത് ലംഘിച്ച ചില ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കിനു മുന്നിലെ യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം

ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ.കെ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇതിനെതിരെ ചില ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ബാങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണം യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് സിപിഎമ്മിന്‍റെ കൈകളിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

