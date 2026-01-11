ETV Bharat / state

അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ റിമാൻഡിൽ; സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയെന്ന് കോടതി

റിമാൻഡിലായ രാഹുലിനെ മാവേലിക്കര പ്രത്യേക ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സബ് ജയിലിലെ സൗകര്യക്കുറവ് മൂലമാണ് പ്രത്യേക ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

RAHUL MLA REMAND RAHUL MAMKOOTATHIL MLA RAHUL MAMKOOTATHIL RAHUL AT JAIL
Rahul Mamkootathil (ETV Bharat)
Published : January 11, 2026 at 1:43 PM IST

പത്തനംതിട്ട: മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സം​ഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ റിമാൻഡിൽ. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാൻഡ് അനുവദിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുലിനെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. റിമാൻഡിലായ രാഹുലിനെ മാവേലിക്കര പ്രത്യേക ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സബ് ജയിലിലെ സൗകര്യക്കുറവ് മൂലമാണ് പ്രത്യേക ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് എആർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്‌ക്ക് എത്തിച്ചത്. ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

രാഹുലിനെ എത്തിച്ചതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായത്. എംഎൽഎയുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പീഡന പരാതി കേസില്‍ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെ പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ കെപിഎം ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പത്തനംതിട്ട എ ആർ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച് ജി പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്‍. ആദ്യ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ജനുവരി 21 വരെ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ, ഇരയുടെ മുൻ ഭർത്താവും മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കേസിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പരസ്യമായി ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസായ ബെംഗളൂരുവിലെ പീഡന പരാതിയിൽ സെഷൻസ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

