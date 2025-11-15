"അയ്യപ്പ സ്വാമി കാത്തു, അല്ലെങ്കില് സ്വര്ണപ്പാളിയില് വാസുവിനു പകരം താന് കുടുങ്ങുമായിരുന്നു": തിരുവനന്തപുരം മുന് മേയര് കെ ചന്ദ്രിക
മേയർ പദവിയിലിരുന്നതിന് ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ലഭിക്കാനായി താൻ പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി ചന്ദിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ ആവശ്യം പാർട്ടി പരിഗണിക്കാത്തതിൽ അന്ന് നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ചന്ദിക.
Published : November 15, 2025 at 3:37 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 3:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 2010–15 കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ മേയർ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കെ ചന്ദ്രിക ഇന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. 2016ലെ വട്ടിയൂർകാവ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടിഎൻ സീമയുടെ തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി കുറ്റക്കാരിയായി കണ്ടവരിൽ ഒരാൾ ചന്ദ്രികയായിരുന്നു.
പിന്നെ പാർട്ടിയും ചന്ദ്രികയെ തഴഞ്ഞു. ഇടക്കാലത്തായി പാർട്ടിയുടെ ചില വേദികളിൽ ചന്ദ്രികയുടെ മുഖമുണ്ട് എന്നതാണു അവർ ഇപ്പോഴും സിപിഎമ്മിലുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ്. പ്രവർത്തന മണ്ഡലം പൂർണമായും അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലേക്കു തിരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ ഇന്ന് തിരക്കുള്ള അഭിഭാഷകരിലൊരാളായി ചന്ദ്രികയുണ്ട്.
വീണ്ടുമൊരു കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലമാണെങ്കിലും ചന്ദ്രികയ്ക്ക് അതിൻ്റെ തിരക്കുകളില്ല. എന്നാൽ അഭിഭാഷക എന്ന നിലയിലുള്ള തിരക്കിന് കുറവുമില്ല. വഞ്ചിയൂരിലെ ഓഫിസിലിരുന്ന് മേയർകാലത്തെയും അതിനുശേഷവുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോടു പങ്കുവച്ചു. പാർട്ടിയുമായി തെളിഞ്ഞ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന മേയർ പദമൊഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അയ്യപ്പഭക്ത കൂടിയായ ഈ പത്തനംതിട്ടക്കാരി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റാകാൻ സിപിഎമ്മിനെ സമീപിച്ചിരുന്ന കാര്യവും അവർ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
എങ്ങനെയായിരുന്നു മേയർ കാലം? എല്ലാം നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയോ?
നന്നായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായി. ആദ്യത്തെ ആറുമാസം വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരായിരുന്നു. പാലൊളി മുഹമ്മദ്കുട്ടിയായിരുന്നു തദ്ദേശഭരണ മന്ത്രി. അങ്ങനെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നല്ല പിന്തുണ കിട്ടി. ഞാൻ മേയറാകുമ്പോൾ നഗരസഭ 30 കോടി കടത്തിലാണ്. നവംബർ 11നാണ് അധികാരമേൽക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 8ന് നഗരത്തെ മുക്കിയ വൻ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. അന്ന് സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് മരുതുംകുഴിയിൽ ബണ്ട് തകർന്ന് വെള്ളം കയറിയ ഒരു വീട്ടിൽ അരയോളം വെള്ളവും ഒഴുക്കുമുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ പാടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലക്കി. എന്നാൽ പമ്പയാറ്റിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നീന്തിക്കുളിച്ച എനിക്ക് അതിൽ ഒട്ടും ഭയം തോന്നിയില്ല. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തു കൊണ്ടു പുറത്തേക്കു വന്നത് അന്ന് പത്രങ്ങളിൽ വലിയ ചിത്രമായി അച്ചടിച്ചു വന്നു. അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നില്ല.
അടുത്ത വെല്ലുവിളി വിളപ്പിൽശാല മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് പൂട്ടിയത്?
മേയറായി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ വിളപ്പിൽശാല മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് പൂട്ടി. അവിടെ വലിയ ജനകീയ സമരം പ്ലാൻ്റിനെതിരെ നടക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം നഗരത്തിൽ നിന്നു പോയ 45 മാലിന്യം കയറ്റിയ ലോറികൾ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. ആകെ പ്രതിസന്ധി. ലോറികളും മാലിന്യവുമായി എരുമക്കുഴിയിലേക്കു മാറ്റി. ചീഞ്ഞു നാറുന്ന മാലിന്യമാണ്. എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ലോറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അവസാനം ആ 45 ലോഡ് മാലിന്യവും അവിടെ കുഴിച്ചിടേണ്ടി വന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരുമായി നിരന്തരമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു. നഗരത്തിലെ മാലിന്യനിർമാർജനത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാർ തന്നെ അത് പരിഹരിച്ചു തരണം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രചാരണം. കൂടാതെ നഗരസഭയുടെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും. അങ്ങനെ ആദ്യ വർഷം ആകെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു എന്നു തന്നെ പറയണം.
കോർപറേഷനു പിന്നാലെ മൈക്രോസ്കോപ്പുമായി യുഡിഎഫ് സർക്കാരും?
എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തി കോർപറേഷനെ കുരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്നാലെയുണ്ട്. ഇത് മനസിലാക്കി വളരെ കരുതലോടെ നീങ്ങി. ഓഡിറ്റിൽ പോലും കോർപറേഷനെതിരെ ഒരു പരാമർശം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതു കൊണ്ട് ഫയലുകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാണ് ഒപ്പിട്ടിരുന്നത്. ഒരു വീഴ്ചയും വരാതിരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ താക്കീതു ചെയ്തു. നിങ്ങൾ കാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന മട്ടിലാണ് കോർപറേഷൻ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയത്.
സർക്കാരും നഗരസഭയും രണ്ടു തട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഏറ്റുമുട്ടൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എത്രയോ വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദർബാർ ഹാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും മേയർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വിളിക്കും. ഞാൻ അൽപം വൈകിയാൽ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കും. ഒന്നും വ്യക്തിപരമായിരുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു.
അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലായിരുന്നോ?
ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എന്ന നിലയിൽ കൗൺസിലിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം പുറത്തൊന്നും അത്തരത്തിലൊരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലറുടെ ഫണ്ട് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയോ ആരോടെങ്കിലും പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അന്ന് എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും കോർപറേഷൻ ഓഫിസിൽ വരും, വരുന്നവർ വന്ന് എന്നെ കാണും, അതിന് എൽഡിഎഫ് എന്നോ യുഡിഎഫ് എന്നോ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ഊഷ്മള സൗഹൃദം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും.
മേയർ കാലാവധി അവസാനിച്ച ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാതിരുന്നതെന്തു കൊണ്ടായിരുന്നു?
മുട്ടട വാർഡിൽ 2015ൽ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മേയറായിരുന്ന ശേഷം ഒരു കൗൺസിലറായി വന്നിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടെന്നുതന്നെ കൂട്ടിക്കോ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി. പക്ഷേ മുട്ടട വാർഡ് നിലനിർത്തിയാൽ മതിയല്ലോ. അതു ഞാൻ ചെയ്യാമെന്നു വാക്കു കൊടുത്തു. അവിടെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു.
മേയർ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസിലിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്താണ്?
പത്താം ക്ലാസും പ്ലസ്ടുവും മികച്ച രീതിയിൽ വിജയിക്കുന്ന കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഉപഹാരം നൽകുന്ന പതിവുണ്ട്. ആരാധിക എന്ന ഒരു കുട്ടി 1200ൽ 1200 മാർക്കു നേടി വിജയിച്ച വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ കൗൺസിലറുമൊത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീടു കണ്ട് സ്തംഭിച്ചുപോയി. ഇത്രയും മാർക്കു നേടിയ കുട്ടി താമസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറ്റക്കുടിലിൽ. ഇതാലോചിച്ച് കിടന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല. പിറ്റേന്ന് മനോരമ ലേഖകൻ രഞ്ജിത്തിനെ വിളിച്ചു. രഞ്ജിത്ത് വന്ന് എന്നെയും കൂട്ടി ആ വീട്ടിലേക്കു പോയി. പിറ്റേ ദിവസം മെട്രോ മനോരമ ഇക്കാര്യം വലിയ വാർത്തയാക്കി. ഗൾഫിലുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ എന്നയാൾ അവർക്ക് മൂന്നു സെൻ്റ് സ്ഥലവും ഒരു രണ്ടു നില കെട്ടിടവും വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. 33 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിട്ട് മേട്ടുക്കടയിൽത്തന്നെ. ആ കുട്ടി പിന്നീട് ഐആർഎസ് നേടി. അക്കാര്യം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മഹിളാ മന്ദിരത്തിലെ 6 പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ജ്വല്ലറിക്കാരെയും വസ്ത്രവ്യാപാരികളെയും കാറ്ററിങ് കാരെയുമൊക്കെ വിളിച്ച് വിപുലമായി ഒരു യോഗം നടത്തിയാണ് അതു ചെയ്തത്. ആറുപേരെയും വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലായി പ്രത്യേകം വിവാഹ ചടങ്ങു നടത്തി. കാറ്ററിങ്ങുകാർ വിപുലമായ സദ്യ ഒരുക്കി. ബിജു രമേശ് കല്യാണ മണ്ഡപം വിട്ടു തന്നു. തലേ ദിവസം റിസപ്ഷനും തയ്യാറാക്കി. വീട്ടിൽ നടത്തുന്നപോലെ വിവാഹം നടത്താനായി. അങ്ങനെയാണ് കോർപറേഷൻ മംഗല്യ സഹായി എന്നൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്.
ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണമായി അഭിഭാഷക ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ?
പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നു പറയാനാകില്ല. എന്നെ നോട്ടീസിൽ പേരടിച്ചു വിളിക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ, മേയർ കാലത്തു ലഭിച്ച പോലുള്ള ഒരു പരിഗണന പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇല്ല. അതു കൊണ്ടാണല്ലോ അഭിഭാഷക ജോലിയിലേക്കെത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ പരിഭവമൊന്നുമില്ല. എന്നെ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേയറാക്കിയതു തന്നെ പാർട്ടി നൽകിയ വലിയ അംഗീകാരമാണ്. എന്നെ പാർട്ടി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ പരിഗണിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതും ശരിയല്ല.
ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റാക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു പോയിരുന്നോ?
എന്നെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റാക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി എൻ വാസു വരുന്ന സമയത്ത് എംഎ ബേബിയെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അയ്യപ്പസ്വാമിയായിട്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണപ്പാളിയിലും കട്ടിളയിലും ഒക്കെ ആയിപ്പോകുമായിരുന്നു. അന്ന് ആ സ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിൽ ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ശബരിമലമലയ്ക്കടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശരണമന്ത്രങ്ങൾ കേട്ടാണ് വളർന്നത്. അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് ഒരു പുണ്യമായി കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ അയ്യപ്പസ്വാമി പറയുന്നത് അതു പുണ്യമല്ല, അതു വേണ്ട എന്നാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കു മനസിലായി. അന്ന് പാർട്ടി എൻ വാസുവിനെയാണ് പരിഗണിച്ചത്. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയുകയുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണപ്പാളിക്കേസിലും കട്ടിളപ്പാളിക്കേസിലും വാസുവിനു പകരം ഞാൻ അകത്താകുമായിരുന്നു.
ഇനി പാർട്ടിയുമായി എങ്ങനെ പോകും?
വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു പോകും. അല്ലാതെ ചാടിക്കേറി അങ്ങു പോകില്ല. വിളിക്കുന്ന പരിപാടികൾക്കു തീർച്ചയായും പോകും. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി തീർച്ചയായും രംഗത്തുണ്ടാകും. ജീവിതാവസാനം വരെ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
Also Read:- പാലത്തായി പീഡനക്കേസ്: ബിജെപി നേതാവ് കെ പത്മരാജന് ജീവപര്യന്തം